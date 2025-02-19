Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

- Tìm kiếm nguồn khách hàng, khai thác khách hàng từ các nguồn khác nhau để mở rộng tập khách hàng tiềm năng.

- Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng từ hệ thống dữ liệu của công ty để giới thiệu, tư vấn các sản phẩm dịch vụ, chương trình ưu đãi.

- Chăm sóc và duy trì nguồn khách hàng có sẵn của công ty, khách hàng từ fanpage, zalo, tiktok…, khách hàng là công ty du lịch khác

- Trực tiếp theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thực hiện chương trình du lịch từ lúc chuẩn bị chào bán sản phẩm, ký kết hợp đồng, đến thanh lý hợp đồng

- Luôn cập nhật thông tin và tìm hiểu thị trường, biết được thị hiếu của khách hàng để đóng góp nâng cao chất lượng phục vụ; Tư vấn, thiết kế chương trình theo yêu cầu khách hàng.

- Quản lý dữ liệu khách hàng; Thường xuyên cập nhật, theo dõi phần công nợ của khách hàng.

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được phân bổ.

Yêu Cầu Công Việc

- Có bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến ngành Du lịch, Quản trị Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có kinh nghiệm làm việc trong vai trò nhân viên bán tour hoặc liên quan, có kỹ năng thương lượng, tư vấn và chốt khách.

- Thành thạo sử dụng tin học văn phòng như word, excel, powerpoint,... và các phần mềm trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ như hệ thống đặt chỗ trên máy tính,…

- Thành thạo tiếng Anh và am hiểu văn hóa, lịch sử, tuyến điểm và các dịch vụ du lịch là một lợi thế.

- Ưu tiên ứng viên nam

- Tác phong chuyên nghiệp, có trách nhiệm với công việc; Chăm chỉ, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn (lương cứng + lương doanh số)

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và của công ty.

- Hưởng đầy đủ chế độ của công ty và nhà nước như: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ phép năm, các ngày lễ, tết.

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, thân thiện

