Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 381 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tìm kiếm nguồn khách hàng, khai thác khách hàng từ các nguồn khác nhau để mở rộng tập khách hàng tiềm năng.
- Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng từ hệ thống dữ liệu của công ty để giới thiệu, tư vấn các sản phẩm dịch vụ, chương trình ưu đãi.
- Chăm sóc và duy trì nguồn khách hàng có sẵn của công ty, khách hàng từ fanpage, zalo, tiktok…, khách hàng là công ty du lịch khác
- Trực tiếp theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thực hiện chương trình du lịch từ lúc chuẩn bị chào bán sản phẩm, ký kết hợp đồng, đến thanh lý hợp đồng
- Luôn cập nhật thông tin và tìm hiểu thị trường, biết được thị hiếu của khách hàng để đóng góp nâng cao chất lượng phục vụ; Tư vấn, thiết kế chương trình theo yêu cầu khách hàng.
- Quản lý dữ liệu khách hàng; Thường xuyên cập nhật, theo dõi phần công nợ của khách hàng.
- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được phân bổ.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến ngành Du lịch, Quản trị Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có kinh nghiệm làm việc trong vai trò nhân viên bán tour hoặc liên quan, có kỹ năng thương lượng, tư vấn và chốt khách.
- Thành thạo sử dụng tin học văn phòng như word, excel, powerpoint,... và các phần mềm trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ như hệ thống đặt chỗ trên máy tính,…
- Thành thạo tiếng Anh và am hiểu văn hóa, lịch sử, tuyến điểm và các dịch vụ du lịch là một lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên nam
- Tác phong chuyên nghiệp, có trách nhiệm với công việc; Chăm chỉ, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn (lương cứng + lương doanh số)
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và của công ty.
- Hưởng đầy đủ chế độ của công ty và nhà nước như: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ phép năm, các ngày lễ, tết.
- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 17 Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

