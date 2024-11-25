Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI LAN DECOR
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI LAN DECOR

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI LAN DECOR

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 52, đường 23, khu đô thị thành phố Giao lưu, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH XNK & TM Lan Decor – Thương hiệu số 1 tại Việt Nam về Cây giả décor với 02 cơ sở tại: Hà Nội, Tp. HCM tuyển dụng với nội dung công việc như sau:
Trực tiếp phản hồi khách hàng thông qua Trả lời comment & inbox trên Fanpage (có phần mềm hỗ trợ).
Quản trị trang Thương mại điện tử của Công ty
Liên hệ/ phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc xử lý đơn hàng: giao nhận, sản xuất, kế toán, kho ...
Phối hợp với Sale tại chi nhánh Sài Gòn trong các công việc có liên quan.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel, internet...);
- Khả năng truyền tải thông tin tốt, giọng nói mạch lạc rõ ràng
- Ưu tiên có kinh nghiệm quản trị trang Thương mại điện tử
- Ưu tiên sử dụng được các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video (mức cơ bản)
- Ưu tiên có khả năng viết lách
- Linh hoạt, có khả năng làm việc độc lập chủ động hoàn tất công việc, khả năng xử lý vấn đề nhanh và triệt để.

Tại CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI LAN DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng doanh số hấp dẫn hàng tháng
Được cấp Iphone và máy tính làm việc
Phụ cấp ăn trưa
Nghỉ phép>=12 ngày/ năm
Chế độ: thưởng lễ tết, tháng lương 13, du lịch.
Tham gia BHXH, BHYT
Chế độ tăng lương linh hoạt hàng năm dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến của nhân viên trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI LAN DECOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI LAN DECOR

CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI LAN DECOR

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 27, ngõ 61, Phạm Tuấn Tài (ngõ 445, Hoàng Quốc Việt), Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

