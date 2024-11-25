Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 52, đường 23, khu đô thị thành phố Giao lưu, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Công ty TNHH XNK & TM Lan Decor – Thương hiệu số 1 tại Việt Nam về Cây giả décor với 02 cơ sở tại: Hà Nội, Tp. HCM tuyển dụng với nội dung công việc như sau:

Trực tiếp phản hồi khách hàng thông qua Trả lời comment & inbox trên Fanpage (có phần mềm hỗ trợ).

Quản trị trang Thương mại điện tử của Công ty

Liên hệ/ phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc xử lý đơn hàng: giao nhận, sản xuất, kế toán, kho ...

Phối hợp với Sale tại chi nhánh Sài Gòn trong các công việc có liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel, internet...);

- Khả năng truyền tải thông tin tốt, giọng nói mạch lạc rõ ràng

- Ưu tiên có kinh nghiệm quản trị trang Thương mại điện tử

- Ưu tiên sử dụng được các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video (mức cơ bản)

- Ưu tiên có khả năng viết lách

- Linh hoạt, có khả năng làm việc độc lập chủ động hoàn tất công việc, khả năng xử lý vấn đề nhanh và triệt để.

Quyền Lợi

Thưởng doanh số hấp dẫn hàng tháng

Được cấp Iphone và máy tính làm việc

Phụ cấp ăn trưa

Nghỉ phép>=12 ngày/ năm

Chế độ: thưởng lễ tết, tháng lương 13, du lịch.

Tham gia BHXH, BHYT

Chế độ tăng lương linh hoạt hàng năm dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến của nhân viên trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

