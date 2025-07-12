Tuyển Trợ lý giám đốc Tổng kho buôn gia dụng TKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tổng kho buôn gia dụng TKS
Ngày đăng tuyển: 12/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2025
Tổng kho buôn gia dụng TKS

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Tổng kho buôn gia dụng TKS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: An khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Được đào tạo để chia sẻ 1 phần công việc của giám đốc, được học làm các công việc thực tế vị trí giám đốc thường làm.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ để phát triển sản phẩm mới (R&D)
Tổ chức tuyển dụng nhân sự.
Lên kế hoạch, tổ chức các sự kiện nội bộ công ty: Du lịch, sinh nhật công ty, Year End Party…
Theo dõi, điều phối hoạt động giữa các phòng ban.
Thay mặt giám đốc xử lý các vấn đề trong phạm vi phân quyền.
1 số đầu mục khác được đào tạo và giao việc theo thế mạnh ứng viên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: < 30 tuổi
Kĩ năng excel tốt
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí trợ lý, sales admin hoặc các vị trí liên quan đến nhân sự, tổng hợp, phân tích.
Ứng viên biết lái xe là 1 lợi thế

Tại Tổng kho buôn gia dụng TKS Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo thực tế từng đầu mục công việc
Thu nhập: 10-15tr/tháng (+ ăn trưa tại công ty)
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13 đầy đủ.
Du lịch hàng năm, team building do công ty tổ chức.
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng kho buôn gia dụng TKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng kho buôn gia dụng TKS

Tổng kho buôn gia dụng TKS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Lê Văn Huấn, An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

