Tuyển Trợ lý giám đốc Tổng kho buôn gia dụng TKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: An khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc

Được đào tạo để chia sẻ 1 phần công việc của giám đốc, được học làm các công việc thực tế vị trí giám đốc thường làm.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ để phát triển sản phẩm mới (R&D)

Tổ chức tuyển dụng nhân sự.

Lên kế hoạch, tổ chức các sự kiện nội bộ công ty: Du lịch, sinh nhật công ty, Year End Party…

Theo dõi, điều phối hoạt động giữa các phòng ban.

Thay mặt giám đốc xử lý các vấn đề trong phạm vi phân quyền.

1 số đầu mục khác được đào tạo và giao việc theo thế mạnh ứng viên.

Yêu Cầu Công Việc

Tuổi: < 30 tuổi

Kĩ năng excel tốt

Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí trợ lý, sales admin hoặc các vị trí liên quan đến nhân sự, tổng hợp, phân tích.

Ứng viên biết lái xe là 1 lợi thế

Quyền Lợi

Được đào tạo thực tế từng đầu mục công việc

Thu nhập: 10-15tr/tháng (+ ăn trưa tại công ty)

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13 đầy đủ.

Du lịch hàng năm, team building do công ty tổ chức.

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Cách Thức Ứng Tuyển

