Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ Phần Giải Pháp Kết Nối Số làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 Ngõ 22 Trung Kính Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Tiếp nhận data từ nhân viên kinh doanh cũ bàn giao

Chăm sóc tìm kiếm khách hàng mới

Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh

Đào tạo hiểu thông số báo giá: Tư vấn, báo giá sản phẩm

Lên kế hoạch, làm báo cáo tuần, tháng

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý phân công

- Đam mê lĩnh vực kinh doanh.

- Trung thực, trách nhiệm, hoạt bát và tác phong chuyên nghiệp.

- Có tinh thần sẵn sàng làm việc và tự học hỏi.

- Có thể làm việc độc lập hoặc quản lí đội nhóm.

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong các lĩnh vực: máy tính, camera,…

Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Kết Nối Số Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Thưởng + PC ăn trưa (thu nhập từ 10 - 30 triệu tùy năng lực và kinh nghiệm và hưởng hoa hồng hàng tháng theo nhóm)

- Thời gian làm việc: 8:00 – 17h30, Thứ 2 đến Thứ 7. Riêng thứ 7 làm đến 16h30

- Được hưởng các khoản phụ cấp liên quan đến công việc tiếp khách và kinh doanh.

- Được hưởng các chế độ BHXH theo Luật Lao động.

- Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp.

- Cơ hội làm việc và tiếp cận với các khách hàng doanh nghiệp lớn trong cả nước do công

ty hoạt động theo hình thức B2B.

- Được đào tạo và phát triển bản thân về lĩnh vực kinh doanh

- Tham gia Teambuilding cuối năm, du lịch và tham dự các sự kiện lớn trong ngành.

