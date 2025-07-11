Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Ngày đăng tuyển: 11/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Nhân viên Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5 toà New SKyline Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh);
- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt;
- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;
- Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.
- Nhắn tin, tư vấn sản phẩm/ dịch vụ cho khách hàng.
- Báo cáo kết quả hoạt động quảng cáo hàng ngày

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 21-32 tuổi.
- Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh.
- Đã từng tìm hiểu và trải nghiệm lĩnh vực Marketing từ 2-4 năm kinh nghiệm.
- Có khả năng học hỏi nhanh, thường xuyên cập nhật các kiến thức.
- Am hiểu kiến thức Via, BM, clone, biết cách mua tài khoản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: mức lương thỏa thuận theo năng lực
- Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe...
- Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty
- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật
- Review lương thưởng định kỳ hàng năm.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...
- Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...
- Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
- Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.
- Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp
- Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa Newskyline, Nguyễn Khuyến, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

