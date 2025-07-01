Tuyển Sales Marketing Ingersoll Rand Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

岗位目标 / Job Objectives / Mục Tiêu Công Việc

1. 覆盖越南全境，完成公司下达的备品备件销售目标；

Achieve spare parts sales targets across Vietnam.

Đạt chỉ tiêu doanh số bán phụ tùng thay thế trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

2. 聚焦中国投资的在越南企业，建立并维护客户关系；

Focus on Chinese-invested businesses in Vietnam and maintain strong customer relationships.

Tập trung vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc tại Việt Nam, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

3. 推广公司节能解决方案（Solution）及服务合同，推动业务持续增长；

Promote energy-saving solutions and service contract offerings to drive business growth.

Quảng bá các giải pháp tiết kiệm năng lượng và hợp đồng dịch vụ của công ty nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

岗位职责 / Key Responsibilities / Trách Nhiệm Chính

1. 根据客户需求，及时提供高质量的备品备件及技术支持；

Provide high-quality spare parts and technical support based on customer needs.

Cung cấp phụ tùng thay thế chất lượng cao và hỗ trợ kỹ thuật kịp thời theo nhu cầu của khách hàng.

2. 推广服务合同、节能产品和系统解决方案，提升客户设备运行效率；

Promote service contracts, energy-saving products, and system solutions to optimize equipment performance.