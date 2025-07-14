Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PADOMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PADOMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PADOMA
Ngày đăng tuyển: 14/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/08/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PADOMA

Video Editor

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PADOMA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà VP Rocland số B5D6 ngõ 56 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chỉnh sửa, cắt ghép video theo yêu cầu (Video dài 20-25 phút)
Xử lý hiệu ứng, âm thanh, hình ảnh để tạo nên sản phẩm chất lượng.
Đóng góp ý tưởng kịch bản, concept dựng mới lạ, trẻ trung.
Phối hợp với đội ngũ sản xuất để đảm bảo tiến độ công việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Máy tính,Thành thạo Premiere Pro, After Effects hoặc CapCut.
Có 1-2 năm kinh nghiệm dựng video, nhạy bén với xu hướng là một lợi thế.
Sáng tạo, tỉ mỉ và có khả năng làm việc dưới áp lực thời hạn.
Tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt về hình ảnh và âm thanh.
Tinh thần cầu thị, teamwork tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PADOMA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.
Được đào tạo sử dụng AI hỗ trợ trong công việc.
Tháng lương thứ 13, tham gia bảo hiểm xã hội.
Thu nhập hấp dẫn từ 10 -15M++ (lương cứng + thưởng thành tích).
Du lịch hàng năm (2 lần/năm), Teambuilding và tham gia các buổi tranning.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PADOMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PADOMA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PADOMA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 55, đường Nguyễn Trãi, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-video-editor-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job362817
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crossian
Tuyển Video Editor Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 2 USD
Crossian
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 900 - 2 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Tuyển Video Editor Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nam Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crossian
Tuyển Video Editor Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 2 USD
Crossian
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 900 - 2 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Tuyển Video Editor Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Video Editor Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIK PRO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIK PRO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor HỘ KINH DOANH UPET làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu HỘ KINH DOANH UPET
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor Công ty CP 3Gang làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP 3Gang
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công Ty TNHH Kim Sa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Kim Sa Group
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần 9Pay làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần 9Pay
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Funtap
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Negaxy làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Negaxy
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty CP Giải pháp Công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty CP Giải pháp Công nghệ Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
1 - 1.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC PALHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC PALHOMES
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH LETS SUSHI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH LETS SUSHI VIỆT NAM
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor Trade Intelligence làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trade Intelligence
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247
11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor Meraki Medi Spa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Meraki Medi Spa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Công ty TNHH OCean Capital
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Sơn Nam Kinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Sơn Nam Kinh
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm