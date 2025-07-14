Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PADOMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VP Rocland số B5D6 ngõ 56 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chỉnh sửa, cắt ghép video theo yêu cầu (Video dài 20-25 phút)

Xử lý hiệu ứng, âm thanh, hình ảnh để tạo nên sản phẩm chất lượng.

Đóng góp ý tưởng kịch bản, concept dựng mới lạ, trẻ trung.

Phối hợp với đội ngũ sản xuất để đảm bảo tiến độ công việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Máy tính,Thành thạo Premiere Pro, After Effects hoặc CapCut.

Có 1-2 năm kinh nghiệm dựng video, nhạy bén với xu hướng là một lợi thế.

Sáng tạo, tỉ mỉ và có khả năng làm việc dưới áp lực thời hạn.

Tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt về hình ảnh và âm thanh.

Tinh thần cầu thị, teamwork tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PADOMA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.

Được đào tạo sử dụng AI hỗ trợ trong công việc.

Tháng lương thứ 13, tham gia bảo hiểm xã hội.

Thu nhập hấp dẫn từ 10 -15M++ (lương cứng + thưởng thành tích).

Du lịch hàng năm (2 lần/năm), Teambuilding và tham gia các buổi tranning.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PADOMA

