Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PADOMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PADOMA
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà VP Rocland số B5D6 ngõ 56 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chỉnh sửa, cắt ghép video theo yêu cầu (Video dài 20-25 phút)
Xử lý hiệu ứng, âm thanh, hình ảnh để tạo nên sản phẩm chất lượng.
Đóng góp ý tưởng kịch bản, concept dựng mới lạ, trẻ trung.
Phối hợp với đội ngũ sản xuất để đảm bảo tiến độ công việc.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Máy tính,Thành thạo Premiere Pro, After Effects hoặc CapCut.
Có 1-2 năm kinh nghiệm dựng video, nhạy bén với xu hướng là một lợi thế.
Sáng tạo, tỉ mỉ và có khả năng làm việc dưới áp lực thời hạn.
Tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt về hình ảnh và âm thanh.
Tinh thần cầu thị, teamwork tốt.
Có 1-2 năm kinh nghiệm dựng video, nhạy bén với xu hướng là một lợi thế.
Sáng tạo, tỉ mỉ và có khả năng làm việc dưới áp lực thời hạn.
Tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt về hình ảnh và âm thanh.
Tinh thần cầu thị, teamwork tốt.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PADOMA Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.
Được đào tạo sử dụng AI hỗ trợ trong công việc.
Tháng lương thứ 13, tham gia bảo hiểm xã hội.
Thu nhập hấp dẫn từ 10 -15M++ (lương cứng + thưởng thành tích).
Du lịch hàng năm (2 lần/năm), Teambuilding và tham gia các buổi tranning.
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.
Được đào tạo sử dụng AI hỗ trợ trong công việc.
Tháng lương thứ 13, tham gia bảo hiểm xã hội.
Thu nhập hấp dẫn từ 10 -15M++ (lương cứng + thưởng thành tích).
Du lịch hàng năm (2 lần/năm), Teambuilding và tham gia các buổi tranning.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PADOMA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI