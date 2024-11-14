Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Tòa 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

- Gọi điện tìm kiếm khách hàng từ những nguồn data khách hàng sẵn từ Trưởng phòng.

- Cung cấp, tư vấn đầy đủ và chính xác thông tin sản phẩm.

- Giải quyết thắc mắc của khách hàng, phối hợp bộ phận Hành chính Kinh doanh xử lý khiếu nại.

- Chăm sóc khách hàng theo chương trình chung của công ty.

- Thực hiện các báo cáo hàng tuần.

- Những công việc khách theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Lưu ý: Telesale không phải chốt sale mà chỉ gọi điện lấy thông tin, địa chỉ của khách hàng để chuyển cho nhân viên kinh doanh đi gặp khách hàng tư vấn trực tiếp.

Lưu ý

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có sẽ được cầm tay chỉ việc.

- Kỹ năng tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Kỹ năng xử lý tình huống.

- Kỹ năng phân tích.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Thân thiện, ham học hỏi, kiên trì là một lợi thế.

- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cấp các thiết bị cần thiết phục vụ cho công việc.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được tham dự các chương trình team building, party, du lịch, đãi ngộ theo chế độ lễ Tết và các ngày lễ hấp dẫn.

- Chính sách đào tạo về các kĩ năng mềm: marketing, tư vấn, đàm phán, thuyết phục,... Được cầm tay chỉ việc nếu không có kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

