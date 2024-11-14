Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Sales Bất động sản/Xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, Tòa 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

- Gọi điện tìm kiếm khách hàng từ những nguồn data khách hàng sẵn từ Trưởng phòng.
- Cung cấp, tư vấn đầy đủ và chính xác thông tin sản phẩm.
- Giải quyết thắc mắc của khách hàng, phối hợp bộ phận Hành chính Kinh doanh xử lý khiếu nại.
- Chăm sóc khách hàng theo chương trình chung của công ty.
- Thực hiện các báo cáo hàng tuần.
- Những công việc khách theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Lưu ý: Telesale không phải chốt sale mà chỉ gọi điện lấy thông tin, địa chỉ của khách hàng để chuyển cho nhân viên kinh doanh đi gặp khách hàng tư vấn trực tiếp.
Lưu ý

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có sẽ được cầm tay chỉ việc.
- Kỹ năng tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Kỹ năng xử lý tình huống.
- Kỹ năng phân tích.
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Thân thiện, ham học hỏi, kiên trì là một lợi thế.
- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cấp các thiết bị cần thiết phục vụ cho công việc.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được tham dự các chương trình team building, party, du lịch, đãi ngộ theo chế độ lễ Tết và các ngày lễ hấp dẫn.
- Chính sách đào tạo về các kĩ năng mềm: marketing, tư vấn, đàm phán, thuyết phục,... Được cầm tay chỉ việc nếu không có kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ- Cầu Giấy- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-telesale-thu-nhap-4-6-trieu-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job250143
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội 5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Imperland
Tuyển Thực Tập Sinh Kinh Doanh thu nhập 1.5 - 3 triệu Thực tập tại Hà Nội
Công ty cổ phần Imperland
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METAHAUS
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh B2B thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH METAHAUS
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Xây Dựng thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Hạn nộp: 26/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Hạn nộp: 24/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Cộng Tác Viên Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN AN PHÁT
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập 5 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN AN PHÁT
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group
Tuyển Nhân Viên Sale Admin thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 20 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Hộ kinh doanh Brushie Official
Tuyển Thực tập sinh Hộ kinh doanh Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
Hộ kinh doanh Brushie Official
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGITECH VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGITECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGITECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 32 ngày để ứng tuyển 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Imperland
Tuyển Thực Tập Sinh Kinh Doanh thu nhập 1.5 - 3 triệu Thực tập tại Hà Nội
Công ty cổ phần Imperland
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METAHAUS
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh B2B thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH METAHAUS
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Xây Dựng thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Hạn nộp: 26/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Hạn nộp: 24/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Cộng Tác Viên Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN AN PHÁT
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập 5 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN AN PHÁT
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group
Tuyển Nhân Viên Sale Admin thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 20 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất