Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY TNHH WEAVERS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 20 Triệu

Mức lương 75 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 98 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 75 - 20 Triệu

- Gọi điện thoại tư vấn, bán sản phẩm theo database có sẵn.

- Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

- Tiếp nhận và xử lí đơn hàng

- Báo cáo hoạt động, tiến độ công việc với quản lý.

Với Mức Lương 75 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên

- Kỹ năng: kỹ năng bán hàng, tư vấn cho khách

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, khiếu nại

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH WEAVERS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian thử việc: 2 tháng (100% lương)

- Tổng thu nhập lên đến 15,000,000 VND

- Thưởng hoa hồng theo doanh số

+ Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho nhân viên

+ Nghỉ phép năm khi ký hợp đồng chính thức theo luật lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WEAVERS VIETNAM

