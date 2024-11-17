Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY TNHH WEAVERS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH WEAVERS VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH WEAVERS VIETNAM

Sales Giáo dục/Khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Giáo dục/Khoá học Tại CÔNG TY TNHH WEAVERS VIETNAM

Mức lương
75 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 98 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 75 - 20 Triệu

- Gọi điện thoại tư vấn, bán sản phẩm theo database có sẵn.
- Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
- Tiếp nhận và xử lí đơn hàng
- Báo cáo hoạt động, tiến độ công việc với quản lý.

Với Mức Lương 75 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
- Kỹ năng: kỹ năng bán hàng, tư vấn cho khách
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, khiếu nại
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH WEAVERS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian thử việc: 2 tháng (100% lương)
- Tổng thu nhập lên đến 15,000,000 VND
- Thưởng hoa hồng theo doanh số
+ Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho nhân viên
+ Nghỉ phép năm khi ký hợp đồng chính thức theo luật lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WEAVERS VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WEAVERS VIETNAM

CÔNG TY TNHH WEAVERS VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 79/5 Phan Đăng Lưu, Phường 07, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

