Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
- Hồ Chí Minh: 786 Quốc Lộ 1A, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp.HCM (đối diện đường Ao Đôi, gần cầu vượt Hương Lộ 2), Quận 12 ...và 4 địa điểm khác, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng
- Phát triển việc kinh doanh theo địa bàn, khu vực được phân chia
- Quảng bá, giới thiệu các sản phẩm và mở rộng thị trường.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận hàng
- Thu thập, phân tích thông tin và đề xuất giải pháp liên quan của đối thủ cạnh tranh
- Giới thiệu sản phẩm (các tài liệu bán hàng, kỹ thuật, chính sách hậu mãi) đến khách hàng mục tiêu. Ghi nhận vào báo cáo theo yêu cầu
- Phân tích, đề xuất các phương thức quảng bá thương hiệu: Các kênh, nội dung, thời điểm,…(phù hợp)
- Thu thập dữ liệu để dự báo về sản phẩm hiện hành, mới.
- Tổng hợp, báo cáo bán hàng định kỳ (tuần,/tháng/06 tháng, năm) hoặc đột xuất theo chỉ đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
