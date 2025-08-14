Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng

- Phát triển việc kinh doanh theo địa bàn, khu vực được phân chia

- Quảng bá, giới thiệu các sản phẩm và mở rộng thị trường.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận hàng

- Thu thập, phân tích thông tin và đề xuất giải pháp liên quan của đối thủ cạnh tranh

- Giới thiệu sản phẩm (các tài liệu bán hàng, kỹ thuật, chính sách hậu mãi) đến khách hàng mục tiêu. Ghi nhận vào báo cáo theo yêu cầu

- Phân tích, đề xuất các phương thức quảng bá thương hiệu: Các kênh, nội dung, thời điểm,…(phù hợp)

- Thu thập dữ liệu để dự báo về sản phẩm hiện hành, mới.

- Tổng hợp, báo cáo bán hàng định kỳ (tuần,/tháng/06 tháng, năm) hoặc đột xuất theo chỉ đạo.