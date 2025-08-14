Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cao đẳng thương mại, Thanh Khê, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tư vấn cho người lao động/ Sinh viên tham gia học và làm việc tại Nhật Bản
- Đối tượng khách hàng là các bạn sinh viên CĐ, ĐH của các trường CĐ, ĐH trên toàn quốc.
- Chăm sóc Data khách hàng của công ty, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các đối tác của Công ty.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạp về nghiệp vụ và kỹ năng trong quá trình làm việc.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đam mê công tác tư vấn, nhiệt huyết, chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Tác phong chuyên nghiệp, ngoại hình tốt.
- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu của lãnh đạo.
Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng+ thưởng doanh số cao
- BHXH Theo quy định Luật lao động
- Nghỉ dưỡng hàng năm, khám sức khỏe định kỳ.
- Được tham gia các chương trình ngoại khóa của Công ty.
- Thưởng các dịp lễ , thưởng Tết theo năng lực và hiệu quả của năm.
- Hỗ trợ đồng phục, gửi xe....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG
