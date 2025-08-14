Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM ORI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM ORI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 9, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và liên hệ với các đối tác sỉ (Data có sẳn và được training cách tự tìm khách hàng)
Tư vấn, giới thiệu với khách hàng về các sản phẩm của công ty (kênh online và offline)
Trực page, trả lời tin nhắn thắc mắc của khách hàng trên Facebook, Zalo,...
Xử lý các vấn đề phát sinh hoặc khiếu nại của khách dựa trên chính sách có sẵn
Phối hợp với team để hoàn thành công việc.
Thực hiện các công việc liên quan khi được giao
Làm việc tại cửa hàng và làm theo các chỉ thị của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ từ 18-35 tuổi
Chăm chỉ, thật thà, trung thực.
Có tinh thần cầu tiến, tự học liên tục, nỗ lực để đạt được mục tiêu công việc.
Kinh nghiệm sale > 6 tháng, chăm sóc khách hàng, tư vấn khách hàng là một lợi thế.
Biết vi tính văn phòng
Tại HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM ORI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + Hoa Hồng
Thưởng Lễ Tết + lương tháng 13 + thưởng năng suất
Nghỉ phép năm
Đạo tạo kỹ năng bán hàng, nghiệp vụ bán hàng
Môi trường năng động, nhân sự trẻ, học hỏi được nhiều kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM ORI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
