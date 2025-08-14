Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM ORI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 9, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và liên hệ với các đối tác sỉ (Data có sẳn và được training cách tự tìm khách hàng)

Tư vấn, giới thiệu với khách hàng về các sản phẩm của công ty (kênh online và offline)

Trực page, trả lời tin nhắn thắc mắc của khách hàng trên Facebook, Zalo,...

Xử lý các vấn đề phát sinh hoặc khiếu nại của khách dựa trên chính sách có sẵn

Phối hợp với team để hoàn thành công việc.

Thực hiện các công việc liên quan khi được giao

Làm việc tại cửa hàng và làm theo các chỉ thị của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 18-35 tuổi

Chăm chỉ, thật thà, trung thực.

Có tinh thần cầu tiến, tự học liên tục, nỗ lực để đạt được mục tiêu công việc.

Kinh nghiệm sale > 6 tháng, chăm sóc khách hàng, tư vấn khách hàng là một lợi thế.

Biết vi tính văn phòng

Tại HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM ORI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Hoa Hồng

Thưởng Lễ Tết + lương tháng 13 + thưởng năng suất

Nghỉ phép năm

Đạo tạo kỹ năng bán hàng, nghiệp vụ bán hàng

Môi trường năng động, nhân sự trẻ, học hỏi được nhiều kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM ORI

