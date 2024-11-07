Tuyển Nhân Viên Thẩm Định thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Kiểm tra thông tin khách hàng đến chi nhánh (thẩm định theo danh mục khách hàng có sẵn)

Đi thẩm định theo thông tin khách hàng cung cấp, có định vị (có form hướng dẫn cụ thể)

Xác nhận tình trạng thực tế, phán đoán đánh giá tài chính khách hàng và báo cáo về công ty

Yêu Cầu Công Việc

Chăm chỉ, năng động

Chịu khó học hỏi

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

Quyền Lợi

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.

Lương tháng thứ 13, thưởng quý 2 lần/năm

Được 12 ngày phép năm

Xét tăng lương hàng năm tùy theo năng lực.

Sẽ được đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ, có các form traning dễ thích nghi.

Du lịch và teambuilding hàng năm.

Có cơ hội tham quan trụ sở chính công ty tại Tokyo Nhật Bản

Cách Thức Ứng Tuyển

