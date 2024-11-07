Tuyển Nhân Viên Thẩm Định thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Kiểm tra thông tin khách hàng đến chi nhánh (thẩm định theo danh mục khách hàng có sẵn)
Đi thẩm định theo thông tin khách hàng cung cấp, có định vị (có form hướng dẫn cụ thể)
Xác nhận tình trạng thực tế, phán đoán đánh giá tài chính khách hàng và báo cáo về công ty
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, năng động
Chịu khó học hỏi
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.
Lương tháng thứ 13, thưởng quý 2 lần/năm
Được 12 ngày phép năm
Xét tăng lương hàng năm tùy theo năng lực.
Sẽ được đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ, có các form traning dễ thích nghi.
Du lịch và teambuilding hàng năm.
Có cơ hội tham quan trụ sở chính công ty tại Tokyo Nhật Bản
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI