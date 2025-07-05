Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: làm giờ hành chính (nghỉ 04 buổi/tháng), Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

+ Địa điểm làm việc: Kho tổng tại toà nhà Thu Cúc KCN Ngọc Hồi

+ Thời gian làm việc: làm giờ hành chính (nghỉ 04 buổi/tháng)

+ Mô tả công việc:

- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi làm thủ tục

- Xuất/ Nhập hàng hóa vào kho Kiểm tra các hóa đơn

- Đối chiếu và nhập dữ liệu hàng hóa vào hệ thống

- Hạch toán việc xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu

- Làm báo cáo hàng tồn kho, báo cáo xuất nhập tồn

- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính kế toán

- Ít nhất kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực kế toán

- Thành thạo tin học văn phòng

- Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương: mức lương thỏa thuận theo năng lực

– Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe…

– Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty

– Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật

– Review lương thưởng định kỳ hàng năm.

– Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ…

– Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính…

– Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp

– Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.

– Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.

– Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp

– Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak…

