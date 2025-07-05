Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: làm giờ hành chính (nghỉ 04 buổi/tháng), Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
+ Địa điểm làm việc: Kho tổng tại toà nhà Thu Cúc KCN Ngọc Hồi
+ Thời gian làm việc: làm giờ hành chính (nghỉ 04 buổi/tháng)
+ Mô tả công việc:
- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi làm thủ tục
- Xuất/ Nhập hàng hóa vào kho Kiểm tra các hóa đơn
- Đối chiếu và nhập dữ liệu hàng hóa vào hệ thống
- Hạch toán việc xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu
- Làm báo cáo hàng tồn kho, báo cáo xuất nhập tồn
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính kế toán
- Ít nhất kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực kế toán
- Thành thạo tin học văn phòng
- Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc Chịu được áp lực công việc
- Ít nhất kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực kế toán
- Thành thạo tin học văn phòng
- Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Thì Được Hưởng Những Gì
– Lương: mức lương thỏa thuận theo năng lực
– Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe…
– Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty
– Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật
– Review lương thưởng định kỳ hàng năm.
– Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ…
– Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính…
– Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
– Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.
– Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.
– Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp
– Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak…
– Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe…
– Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty
– Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật
– Review lương thưởng định kỳ hàng năm.
– Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ…
– Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính…
– Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
– Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.
– Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.
– Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp
– Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI