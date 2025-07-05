Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH CẢM XÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH CẢM XÚC
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/07/2025
CÔNG TY TNHH CẢM XÚC

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH CẢM XÚC

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 45 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm ...và 5 địa điểm khác, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hành các công tác quản lý một trong các chuỗi cửa hàng trà sữa feelingtea (quản lý, đào tạo nhân viên, nguyên vật liệu, chất lượng sản phẩm, lập báo cáo...).
Sau thời gian thử việc, sẽ tiến hành kiểm tra các kỹ năng, nếu đạt yêu cầu tùy theo năng lực để phân công vào các vị trí: quản lý thương hiệu, quản lý cửa hàng, cửa hàng trưởng...
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của ban giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

NỮ tuổi từ 23
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các trường chuyên ngành quản lý nhà hàng, khách sạn, quản trị kinh doanh...
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm
Nhận đào tạo miễn phí với sinh viên mới tốt nghiệp
Tự tin, năng động, nhiệt tình, chăm chỉ học hỏi, kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CẢM XÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc trong 2 tháng
Chế độ phép, lễ tết, BHXH đầy đủ
Môi trường trẻ trung , năng động, phát triển
Nghỉ 4 ngày/tháng.
Mức lương: 8.000.000đ-10.000.000đ
Đào tạo miễn phí, có cơ hội được học hỏi và phát triển các kỹ năng trong một môi trường làm việc năng động.
Sau khi được tuyển dụng chính thức sẽ được hưởng đãi ngộ cao , thưởng theo doanh thu và các chế độ khác theo quy định của Nhà Nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CẢM XÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CẢM XÚC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 155 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

