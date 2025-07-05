Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam
- Hà Nội: Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Hỗ trợ Giám đốc trong công tác điều hành:
Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động của các phòng ban theo yêu cầu.
Chuẩn bị tài liệu, báo cáo và các nội dung liên quan đến các cuộc họp hoặc dự án.
Sắp xếp, quản lý lịch làm việc, lịch họp, và các công việc cá nhân của Giám đốc.
Hỗ trợ quản lý và triển khai dự án:
Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách.
Tham gia giám sát, kiểm tra các công việc liên quan và đề xuất các giải pháp tối ưu khi cần.
Đối ngoại và quan hệ khách hàng:
Hỗ trợ Giám đốc trong các buổi làm việc, gặp gỡ đối tác, khách hàng.
Thay mặt Giám đốc xử lý các công việc đối nội, đối ngoại khi được ủy quyền.
Công việc hành chính:
Soạn thảo, kiểm tra và lưu trữ tài liệu, văn bản, hợp đồng liên quan.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, và quản lý thời gian tốt.
Thành thạo các công cụ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm quản lý dự án.
Tác phong chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc.
Năng động, sáng tạo, cẩn thận và có khả năng chịu áp lực công việc cao
Ưu tiên nhân viên Nam, biết lái xe
Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến rõ ràng.
Các chính sách phúc lợi hấp dẫn của công ty.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, phát triển kỹ năng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam
