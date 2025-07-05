Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong công tác điều hành:

Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động của các phòng ban theo yêu cầu.

Chuẩn bị tài liệu, báo cáo và các nội dung liên quan đến các cuộc họp hoặc dự án.

Sắp xếp, quản lý lịch làm việc, lịch họp, và các công việc cá nhân của Giám đốc.

Hỗ trợ quản lý và triển khai dự án:

Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách.

Tham gia giám sát, kiểm tra các công việc liên quan và đề xuất các giải pháp tối ưu khi cần.

Đối ngoại và quan hệ khách hàng:

Hỗ trợ Giám đốc trong các buổi làm việc, gặp gỡ đối tác, khách hàng.

Thay mặt Giám đốc xử lý các công việc đối nội, đối ngoại khi được ủy quyền.

Công việc hành chính:

Soạn thảo, kiểm tra và lưu trữ tài liệu, văn bản, hợp đồng liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương, hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, và quản lý thời gian tốt.

Thành thạo các công cụ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm quản lý dự án.

Tác phong chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc.

Năng động, sáng tạo, cẩn thận và có khả năng chịu áp lực công việc cao

Ưu tiên nhân viên Nam, biết lái xe

Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực ( Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng). Tổng thu nhập 15-20 triệu.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến rõ ràng.

Các chính sách phúc lợi hấp dẫn của công ty.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, phát triển kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin