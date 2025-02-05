Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 600 USD

Mức lương 450 - 600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 38, Block A, Tòa nhà Discovery Complex – 302 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 450 - 600 USD

- Lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm truyền thông offline (poster, standee, voucher, catalogue, banner,...), từ ý tưởng cho đến thực thi.

- Bảo đảm thiết kế chính xác theo tiêu chuẩn, đúng format/kích cỡ/ màu sắc trước khi gửi đến cơ sở in ấn.

- Chịu trách nhiệm thiết kế, in ấn, sản xuất các ấn phẩm offline, từ lên ý tưởng quy cách, tìm kiếm các nhà cung cấp, so sánh báo giá, giám sát tiến độ và chất lượng in.

- Báo cáo tình hình thực hiện các công việc được giao cho Trưởng bộ phận và Giám đốc (theo tuần, tháng và theo chiến dịch).

Với Mức Lương 450 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa

- Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Độ tuổi: Từ 23 đến 35 tuổi

- Có kiến thức về lĩnh vực xử lý hình ảnh, in ấn, vật liệu ngành in và liên quan

- Khả năng sáng tạo và tư duy tốt.

- Cập nhật nhanh chóng và am hiểu xu hướng thiết kế hiện nay.

- Cẩn thận, chi tiết và có tính tỉ mỉ trong công việc

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, ham học hỏi, chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin