Công việc Nhân viên thiết kế 3D

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng thiết kế 3D rất cao. Việt Nam có hàng nghìn công ty chuyên về thiết kế 3D và quảng cáo tập trung phần lớn tại TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đà Nẵng. Mỗi công ty sẽ mở từ 2 – 4 đợt tuyển dụng/năm, kèm theo mức lương cao khoảng 10.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng mang tới nhiều cơ hội việc làm.

1. Nhu cầu tuyển dụng thiết kế 3D hiện nay

Thiết kế 3D là việc sáng tạo và phát triển các mô hình, hình ảnh 3D bằng các công cụ máy tính kết hợp cùng phần mềm. Công việc này giúp mọi khía cạnh của đồ vật, nhân vật, môi trường, khung cảnh,… hiển thị một cách chân thực nhất trong không gian ba chiều để người xem được những góc nhìn như ngoài thực tế. Lĩnh vực việc làm 3D hiện nay đang ngày càng phát triển từ phim ảnh, hoạt hình, game, kiến trúc, xây dựng, quảng cáo cho tới sản xuất công nghiệp, y tế và giáo dục. Chính vì thế mà nhu cầu tuyển dụng thiết kế 3D rất lớn.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 3.000 công ty quảng cáo và hàng nghìn công ty chuyên về thiết kế 3D theo số liệu của Hiệp hội quảng cáo Việt Nam (VAA). Trong một năm, mỗi công ty sẽ mở từ 2 – 4 đợt tuyển dụng khác nhau. Thậm chí, những công ty có quy mô nhân sự và dự án lớn còn tuyển dụng thiết kế 3D hàng tháng đi kèm mức lương hấp dẫn. Chính vì vậy, nhu cầu nhân lực việc làm 3D là vô cùng lớn

Ngoài ra, Việt Nam đang dần trở thành địa điểm cung cấp dịch vụ 3D uy tín hàng đầu thế giới khi có không ít các nhà làm phim của những dự án bom tấn lựa chọn như tấn Star Wars: Rebels, The Avengers 2, Ninja Rùa, Sweet Home, My Name,… Với những dẫn chứng đó cho thấy việc làm thiết kế 3D tại Việt Nam có tiềm năng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm thiết kế 3D

Với thời đại phát triển như hiện này, nhu cầu tuyển dụng thiết kế 3D thuộc top cao nhất trong các ngành nghề. Theo khảo sát trên các trang tuyển dụng, mức lương của nhân viên thiết kế 3D nằm trong top khá cao. Khoảng lương trung bình của việc làm 3D trong khoảng từ 10.000.000 – 35.000.000 VNĐ/tháng tuỳ vào kinh nghiệm, quy mô doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động và khu vực đại lý.

Việc làm Automation tester Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Việc làm 3D modeling 10.000.000 – 20.000.000 Việc làm 3D artist/ game 10.000.000 – 35.000.000 Việc làm thiết kế 3D nội thất 12.000.000 – 20.000.000 Việc làm thiết kế 3D animation 15.000.000 – 25.000.000 Việc làm thiết kế 3D Event 10.000.000 – 20.000.000

3. Những việc làm thiết kế 3D phổ biến hiện nay

Việc làm 3D đang trở thành nghề nghiệp hot nhất nhì hiện nay khi có mặt trong hầu hết lĩnh vực khác nhau như game, quảng cáo, nội thất, kỹ xảo điện ảnh,… Do đó, cơ hội việc làm thiết kế 3D của mỗi nghề trong các lĩnh vực có sự khác biệt.

3.1. Việc làm 3D Modeling

Việc làm thiết kế 3D Modeling hay còn được gọi là dựng hình 3D. Công việc chính của 3D Modeling là tạo model và texture 3D cho những dự án thiết kế video/hoạt ảnh 3 chiều trong các lĩnh vực như thiết kế trò chơi điện tử, phim ảnh, minh họa, kiến trúc, quảng cáo.

Công việc này đòi hỏi ứng viên có các chứng người lao động tốt nghiệp Cao đẳng, đại học hoặc có chứng chỉ về các ngành liên quan đến đồ họa 3D và mỹ thuật. Hiện tại, tuyển dụng thiết kế 3D Modeling có sự đa dạng từ lĩnh vực điện ảnh, game, quảng cáo và nội thất cho tới Y học. Một số công ty lớn trong lĩnh vực 3D có nhu cầu tuyển dụng 3D Modeling như Công ty TNHH CA ADVANCE Việt Nam, Công ty 3D Smart Solutions.

Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế 3D Modeling tương đối hấp dẫn từ 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng. Đối với những ứng viên kinh nghiệm trên 5 năm có thể đạt được mức lương trên 25.000.000 VNĐ/tháng. Thậm chí con số này còn hơn nữa tuỳ theo quy mô của từng dự án.

3.2. Việc làm 3D Artist/Game

Công việc của một thiết kế 3D Artist/Gameg gồm Modeller, Texture, Rig và Animation 3D nhân vật, động vật, prop, mech, chomobile game. 3D Artist/Game đóng vai trò tạo ra hình ảnh 3D cho game bằng cách tưởng tượng các yếu tố trực quan và phác thảo, rồi biến các bản phác thảo được lựa chọn thành đồ họa trên máy tính.

Bên cạnh một số chứng chỉ liên quan tới mỹ thuật, thiết kế đồ hoạ thì việc làm đòi hỏi cần phải thông thạo phần mềm thiết kế đồ họa chuyên biệt và công nghệ máy tính như 3ds Max, Zbrush, Maya, After Effects. Đồng thời, việc làm 3D Artist/Game còn phải kiến thức, sự hiểu biết về lĩnh vực game và kỹ năng thiết kế hội họa, sáng tạo. Đối với các ứng viên có kinh nghiệm và từng tham gia các dự án game sẽ được đánh giá cao hơn khi tham gia quá trình tuyển dụng.

Việc làm 3D lĩnh vực Artist/Game có sự đa dạng từ game, hoạt hình, quảng cáo tiếp thị, ứng dụng di động cho đến y học và khoa học. Một số công ty hàng đầu về lĩnh vực Artist/Game có nhu cầu tuyển dụng lớn như Công ty TNHH ONEUNIVERSE Việt Nam, Ez Games, Puzzle Studio,... Mức lương dao động của việc làm 3D Artist/Game trung bình từ 10.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng.

3.3. Việc làm thiết kế 3D nội thất

Nhu cầu tuyển dụng thiết kế 3D nội thất vẫn giữ được vị thế vững chắc trên thị trường lao động. Công việc này phụ trách nhận dự án thiết kế nội thất cho khách hàng, tiến hành khảo sát hiện trường và tư vấn thiết kế không gian phù hợp theo yêu cầu cũng như xu hướng thị trường. Tiếp đến, nhân viên thiết kế 3D nội thất sẽ lên phương án bố trí mặt bằng, triển khai thiết kế phối cảnh 3D và phối hợp làm việc với khách hàng để chốt phương án thi công. Họ cũng sẽ phải giám sát thi công và hỗ trợ các yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo đúng theo thiết kế. Do đó, việc làm thiết kế 3D nội thất là một phần không thể thiếu trong lĩnh vực xây dựng.

Đối với tuyển dụng thiết kế 3D nội thất sẽ yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội thất, Kiến trúc hoặc các ngành nghề liên quan. Đồng thời sử dụng thành thạo các phần mềm đồ hoạ như SketchUp, Autodesk 3Ds Max, Autodesk Revit,... Có kiến thức về vật liệu, màu sắc, phong cách thiết kế nội thất và khả năng tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt.

Công ty CP XLUXURY Việt Nam, Công ty CP kiến trúc và nội thất Bighome, Xhome Việt Nam,... là những công ty hàng đầu về lĩnh vực thiết kế 3D nội thất có nhu cầu tuyển dụng lớn. Mức lương dành cho vị trí việc làm 3D về thiết kế nội thất dao động từ 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, với những ứng viên có kinh nghiệm lâu năm và tham gia nhiều dự án nội thất thì ngoài được tuyển dụng nhanh còn có mức thu nhập lên tới 40.000.000 VNĐ/tháng.

3.4. Việc làm thiết kế 3D Animation

3D Animation hay còn được gọi là diễn hoạt 3D. Lĩnh vực này thuộc ngành công nghiệp giải trí chuyên dùng phần mềm đồ hoạ và công nghệ để tạo ra những hình ảnh, đối tượng 3 chiều sống động. Công việc của một 3D Animator sẽ gồm tìm hiểu và lên ý tưởng cho các sản phẩm sao cho hợp với xu hướng thị trường. Tiếp đến, sẽ nắm rõ các yêu cầu của dự án thông qua quá trình làm việc cùng những bộ phận khác để tạo ra phác thảo storyboard. Sau đó, nhân sự 3D animator sẽ tạo chuyển động cho các nhân vật, đạo cụ và bối cảnh. Cuối cùng là đồng bộ hoá yếu tố hình ảnh và âm thành sản phẩm.

Ngoài những chứng chỉ và bằng cấp liên quan tới ngành thiết kế, mỹ thuật thì việc làm 3D Animation đòi hỏi ứng viên phải sử dụng thành thạo các phần mềm như Maya, 3Dsmax, Autocad, Cinema 4D, Unity, Blender, Houdini,... Đồng thời, nhân lực việc làm 3D Animation cũng cần có khả năng tư nghệ thuật, sáng tạo và kỹ năng hợp tác.

Nhu cầu tuyển dụng thiết kế 3D Animation trong những năm gần đây có xu hướng tăng mạnh khi công việc này không chỉ dừng lại ở sản xuất phim hoạt hình mà còn xuất hiện tại nhiều lĩnh vực như marketing, kiến trúc, y học và game.​

Công ty TNHH QUỐC TẾ INCOM, Kool Media, Red Cat Motion, Glowing Studio, Dream Motion là những đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tuyển dụng thiết kế 3D Animation tại Việt Nam. Mức lương trung bình của vị trí việc làm 3D này dao động từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, với những ứng viên có dày dặn kinh nghiệm không chỉ được các công ty tuyển dụng săn đón mà còn nhận được mức thu nhập cao hơn 25.000.000 VNĐ/tháng.

3.5. Việc làm thiết kế 3D Event

Việc làm 3D lĩnh vực Event thường được áp dụng cho các hạng mục đó là thiết kế backdrop 3D, thiết kế sân khấu 3D. Công việc này sẽ sử dụng các bản thiết kế 3 chiều để mô tả cụ thể và chi tiết về sơ đồ, thiết bị, bối cảnh, hình ảnh của sự kiện. Thông qua bản thiết kế 3D đó, khách hàng sẽ dễ dàng hình dung toàn cảnh sự kiện bên ngoài thực tế và nhờ vậy mà đánh giá được quy mô cũng như tính thẩm mỹ lẫn độ hiệu quả.

Tuyển dụng thiết kế 3D Event sẽ yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc bằng cấp liên quan và có khả năng vẽ tay, phác thảo layout 3D. Đồng thời, ứng viên cần sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế 3D như 3Dsmax, Sketchup và thiết kế clip 3D như Lumion, Unreal Engine. Ngoài ra, việc làm 3D Event cũng đòi hỏi kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, thuyết trình và quản lý thời gian tốt.

OPAL VIETNAM, Công ty TNHH PER-FECTIV Việt Nam và Công ty CP Thiết Kế Lục Giác hiện là những đơn vị uy tín có nhu cầu tuyển dụng việc làm thiết kế 3D Event. Mức lương trung bình của vị trí việc làm này khoảng 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

3.6. Tuyển nhân viên thiết kế nữ trang 3D

Tuyển dụng thiết kế 3D lĩnh vực trang sức được xếp vào ngành nghề hot và có mức lương hấp dẫn. Công việc của một thiết kế nữ trang 3D bao gồm lên ý tưởng, phối hợp cùng team để cho ra các BST mới và đảm bảo thiết kế có tính đồng nhất. Tìm hiểu và nghiên cứu chất liệu, kết cấu, kỹ thuật của từng sản phẩm rồi tiến hành bóc tách chi tiết, xuất file bản vẽ kỹ thuật, in sáp 3D, kiểm tra đảm bảo sáp đúng với yêu cầu thiết kế.

Việc làm 3D thiết kế nữ trang sẽ yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Trung cấp trở lên, hệ chính quy chuyên ngành Mỹ thuật và các ngành liên quan. Đồng thời, ứng viên phải sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên dụng để tạo ra những món trang sức độc đáo như autocad, 2D, 3D Rhino hoặc 3D Matrix.

Ngành thiết kế 3D trang sức tại Việt Nam hiện nay có nhu cầu tuyển dụng việc làm trong các doanh nghiệp lớn và dành riêng cho nghệ sĩ, người nổi tiếng như Bảo Tín Minh Châu, Pathfinder, Công Ty TNHH sản xuất trang sức LBJ, Công ty TNHH I VI, Công ty TNHH MTV Sen Vàng Việt Nam... Mức lương dao động cho vị trí thiết kế nữ trang 3D khoảng từ 12.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

4. Hình thức tuyển dụng thiết kế 3D được tìm kiếm nhiều

Không chỉ có lợi thế phát triển, việc làm 3D còn vô cùng đa dạng hình thức tuyển dụng khác. Điều này mang lại cơ hội việc làm cho người lao động. Dưới đây là những hính thức tuyển dụng thiết kế 3D đang được tìm kiếm nhiều hiện nay:

4.1. Tuyển thiết kế 3D Full-time

Tuyển thiết kế 3D Full-time sẽ yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học ngành Mỹ thuật, thiết kế Mỹ thuật công nghiệp và có 1 – 2 năm kinh nghiệm ở từng lĩnh vực 3D. Với hình thức tuyển dụng thiết kế 3D Full-time, người lao động được thỏa thuận mức lương tùy theo trình độ và kinh nghiệm. Hình thức này còn giúp người lao động được hưởng lương định kỳ dao động khoảng từ 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, nhận đầy đủ quyền lợi và chế độ theo quy định gồm BHXH, BHYT, BHTN.

Ngoài ra, người lao động ứng tuyển thiết kế 3D Full-time được hưởng một số phúc lợi khác như nghỉ mát hàng năm hay thăm hỏi ốm đau, tổ chức sinh nhật, chúc mừng ngày lễ Tết, kết hôn hoặc chương trình đào tạo nâng cao.

4.2. Tuyển thiết kế 3D Part-time

So với tuyển dụng thiết kế 3D Full-time thì hình thức Part time cũng được người lao động quan tâm. Với hình thức này, người lao động có thể lựa chọn làm theo thời gian sáng hoặc chiều. Do có sự linh động thời gian nên việc làm 3D Part-time giúp người lao động làm được nhiều công việc khác nhau mà vẫn hưởng một phần phúc lợi mà công ty, doanh nghiệp quy định.

Mức lương cao nhất đối với thiết kế 3D Part-time ở vị trí Game/Artist và 3D Animation có thể nhận được lên tới 20.000.000 VNĐ/tháng. Đây cũng là 2 lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm 3D Part-time nhiều nhất hiện nay.

4.3. Tuyển thiết kế 3D Remote/Online

Trong vài năm trở lại đây, hình thức tuyển dụng thiết kế 3D Remote/Online trở nên phổ biến bởi thời gian và địa điểm làm việc linh động, thoải mái. Với hình thức này, người lao động dễ dàng hoàn thành công việc ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào mà mức lương lại vô cùng hấp dẫn.

Đặc biệt, với tuyển dụng thiết kế 3D Remote/Online người lao động có thể chủ động thời gian thay vì gò bó làm việc 8 tiếng/ngày trên văn phòng. Mức lương dao động của vị trí thiết kế 3D Remote/Online lĩnh vực 3D Animation, nội thất, Game/Artist và 3D Modeling khoảng từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, nếu chọn hình thức việc làm 3D Remote/Online thì người lao động phải có kỷ luật tốt và cam kết chất lượng công việc, hoàn thành deadline mà công ty đề ra.

4.4. Tuyển thiết kế 3D Freelancer

Tuyển dụng thiết kế 3D Freelancer cũng nằm trong xu hướng việc làm được đông đảo người lao động lựa chọn. Hình thức tuyển thiết kế 3D này sở hữu những lợi thế như thời gian làm việc linh động, địa điểm tự do, được lựa chọn khách hàng, có cơ hội rèn luyện khả năng làm việc độc lập và kiểm soát khối lượng công việc. Ngoài ra, tuyển dụng thiết kế 3D Freelancer còn tạo ra nguồn thu nhập cao và cơ hội học hỏi nhiều kiến thức trong các lĩnh vực khác nhau. Tuỳ theo kinh nghiệm, số lượng dự án mà mức lương của một thiết kế 3D Freelancer có thể lên tới 40.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.

Để nhận được công việc thiết kế 3D Freelancer, người lao động phải chứng minh được kinh nghiệm của bản thân thông qua những dự án đã từng làm trước đó; hoặc được đánh giá cao trên các trang việc làm Freelancer chuyên nghiệp.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm thiết kế 3D nhiều nhất

Hiện nay, nhu cầu tuyển thiết kế 3D phát triển và tập trung phần lớn tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Bình Dương. Sở dĩ các khu vực này có mức độ tuyển dụng cao là bởi sự phát triển đa dạng của nhiều ngành nghề liên quan tới việc làm 3D.

5.1. Tuyển dụng nhân viên thiết kế 3D tại TPHCM

Thành phố Hồ Chí Minh là khu vực có nhu cầu tuyển dụng thiết kế 3D đông đảo bậc nhất trên thị trường Việt Nam. Là trung tâm văn hoá, kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục và đầu mối hội nhập quốc tế đã tạo bước đệm cho mọi ngành nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Trong đó, việc làm 3D cũng không phải là ngoại lệ.

Hiện tại, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại TP.HCM cho vị trí thiết kế 3D tập trung phần lớn ở các khu vực như Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận Tân Bình và Quận Tân Phú. Những khu vực này đều thuộc quận trung tâm của thành phố và chủ yếu tuyển dụng việc làm 3D ở các vị trí thiết kế 3D nội thất, 3D Event, thiết kế trang sức 3D, 3D Animation và 3D Artist/Game là phổ biến nhất. Mức lương dao động của việc làm 3D tại TP.HCM khoảng từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Tuyển dụng nhân viên thiết kế 3D tại Hà Nội

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Hà Nội cho vị trí thiết kế 3D cũng thuộc top đầu cả nước bởi là trung tâm đầu não về văn chính trị, văn hoá, kinh tế và khoa học kỹ thuật. Do đó, Hà Nội được quan tâm phát triển toàn diện ở mọi mặt, mọi lĩnh vực và nghề nghiệp.

Những quận huyện có nhu cầu tuyển thiết kế 3D lớn phải kể đến như Quận Hoàn Kiếm, Quận Ba Đình, Quận Đống Đa và Quận Hai Bà Trưng. Các khu vực này thu hút được số lượng việc làm 3D dồi dào cho nhiều vị trí và hình thức làm việc khác nhau. Trong đó, thiết kế 3D nội thất, 3D Animation và 3D Artist/Game, 3D Event là những việc làm tuyển dụng lớn trong các khu vực quận tại Hà Nội. Thu nhập trung bình của vị trí nhân viên thiết kế 3D tại Hà Nội khoảng từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng nhân viên thiết kế 3D tại Đà Nẵng

Không phải tự nhiên mà Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố đáng sống. Nhờ được thiên nhiên ưu đãi, có vị trí trọng yếu cả về kinh tế, xã hội và là trung tâm công nghiệp, tài chính, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, du lịch, dịch vụ, văn hóa, của khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng cho vị trí thiết kế 3D và các ngành nghề là cực kỳ lớn.

Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê và Quận Sơn Trà hiện đang là 3 khu vực có nhu tuyển thiết kế 3D nhiều nhất khi sở hữu các doanh nghiệp trong lẫn ngoài nước với mức vốn đầu tư khủng. Những quận tại Đà Nẵng chủ yếu tuyển dụng thiết kế quảng cáo 3D, 3D Junior Artist và 3D Animation với mức lương dao động khoảng từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

5.4. Tuyển dụng nhân viên thiết kế 3D tại Bình Dương

Nhu cầu tuyển dụng thiết kế 3D và các ngành nghề tại Bình Dương diễn ra nhộn nhịp bởi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bình Dương còn là tỉnh có dân số đông đứng thứ 6 trong tổng số 63 tỉnh thành. Ngoài ra, Bình Dương còn là tỉnh có sự năng động kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Chính vì thế, tiềm năng phát triển việc làm 3D và các nhiều lĩnh vực khác tại Bình Dương là vô cùng lớn.

Thủ Dầu Một, Tân Uyên và Bến Cát hiện là 3 quận trung tâm Bình Dương có nhu cầu tuyển dụng thiết kế 3D lĩnh vực Modeling và nội thất. Mức thu nhập trung bình của thiết kế 3D tại Bình Dương nằm trong khoảng từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ theo vị trí và quy mô công ty. Nếu có nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Bình Dương, bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để biết thêm thông tin chi tiết nhé.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm thiết kế 3D

Thiết kế 3D ngày càng được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng với đó là nhu cầu cao về tuyển dụng nhân lực ngành này. Nhân lực thiết kế 3D có thể làm việc cho các công ty chuyên về nội thất, game, quảng cáo, hoạt hình, dựng phim,... Yêu cầu tuyển dụng thiết kế 3D ở từng lĩnh vực, công ty sẽ khác nhau nhưng về cơ bản gồm.

Kỹ năng chuyên môn:

Thiết kế đồ họa biên tập, bản sửa đổi và thông số kỹ thuật.

Chịu trách nhiệm tạo nội dung 3D/CG cho các sản phẩm thiết kế.

Nghiên cứu các ứng dụng, công nghệ và vật liệu mới, chia sẻ với nhóm thiết kế 3D.

Phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp và người quản lý để hợp tác trong các dự án thiết kế, sản xuất, kế hoạch cho các thiết kế 3D.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên dụng

Kỹ năng mềm:

Có tư duy sáng tạo, tính thẩm mỹ, cẩn thận, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Chịu được áp lực và có kỹ năng quản lí thời gian tốt.

Bằng cấp:

Có bằng cấp chuyên môn tương đương từng lĩnh vực việc làm 3D.

7. Một số trường đào tạo ngành thiết kế 3D tốt nhất

Với nhu cầu tuyển dụng thiết kế 3D dồi dào như hiện nay đã trở thành xu hướng nghề nghiệp của đông đảo giới trẻ. Vì thế, việc tìm kiếm các trường đào tạo thiết kế 3D hiện là vấn đề nhận được sự quan tâm lớn. Dưới đây là một số trường đào tạo thiết kế 3D uy tín tại Việt Nam:

7.1. Đại học FPT

Đại học FPT là một trong những trường hàng đầu tại Việt Nam ở lĩnh vực đào tạo việc làm 3D. Chương trình đào tạo của Đại học FPT được xây dựng dựa trên chuẩn NASAD, sở hữu đội ngũ giảng viên chuyên môn cao giúp đảm bảo sinh viên có nền tảng vững chắc để theo đuổi ngành tuyển dụng thiết kế 3D.

Ngoài ra, sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ họa tại FPT được tham ra kỳ thực tập doanh nghiệp sớm hơn các trường đại học khác. Nhờ thế mà các bạn sinh viên tiếp cận sớm với môi trường việc làm 3D và cải thiện, bổ sung, phát huy những điểm mạnh, điểm yếu khi tham gia vào thị trường lao động trong tương lai. Bên cạnh đó, Đại học FPT luôn hỗ trợ giới thiệu việc làm cho các sinh viên sau khi ra trường.

Chuyên ngành đào tạo: Thiết kế đồ họa

Khối tuyển sinh: H00, H01 và H02

Điểm chuẩn năm 2024: Xét tuyển dựa trên kết quả hệ thống xếp hạng SchoolRank – thước đo năng lực học tập toàn diện của học sinh THPT trên toàn quốc

Thời gian đào tạo: 9 kỳ học (bao gồm cả giai đoạn thực tập tại doanh nghiệp), mỗi học kỳ là 4 tháng.

Học phí: Học kỳ 1 - học kỳ 3: 28,700,000 VNĐ/học kỳ. Học kỳ 4 - học kỳ 6 là 30,500,000 VNĐ/học kỳ và từ học kỳ 7 - học kỳ 9 là 32,500,000 VNĐ/học kỳ.

Địa chỉ các cơ sở:

Cơ sở Hà Nội: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Cơ sở Đà Nẵng: Khu đô thị FPT Đà Nẵng, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Cơ sở TP.Hồ Chí Minh: Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

Cơ sở Cần Thơ: Số 600, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Cơ sở Quy Nhơn: Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Đống Đa và phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn

7.2. Đại học Kiến trúc Hà Nội

Để đáp ứng tuyển dụng thiết kế 3D thì các bạn có thể theo học ngành Thiết kế đồ hoạ tại Đại học Kiến trúc Hà Nội. Đây là một trong những ngành đào tạo uy tín nhất có thời gian học 4 năm được phân bổ trong 9 kỳ.

Các sinh viên học ngành việc làm 3D được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu cùng phương pháp tư duy phân tích, tìm ý tưởng và phát triển ý tưởng, xu hướng thiết kế mới. Do đó, sinh viên sau khi ra trường đa phần được tuyển dụng thiết kế 3D tại các doanh nghiệp và công ty thiết kế đồ hoạ lớn nhỏ.

Chuyên ngành đào tạo: Thiết kế đồ họa

Khối tuyển sinh: H00, H02

Điểm chuẩn năm 2024: 24,2

Thời gian đào tạo: 4 năm

Học phí: 318.000 VND/ tín chỉ

Địa chỉ: Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

7.3. Đại học Kiến trúc TPHCM

Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh là một trong những nơi đào tạo việc làm 3D uy tín. Ngành thiết kế đồ hoạ của trường tập trung đào tạo kiến thức cơ sở ngành và đồ án chuyên giúp sinh viên tiếp cận ngay với kiến thức ngành từ năm đầu tiên. Ngoài ra, sinh viên còn được nâng cao thêm kiến thức bổ trợ ngành với học phần tự chọn về thiết kế thời trang, nội thất và công nghiệp. Nhờ vậy mà sinh viên đáp ứng tốt các yêu cầu tuyển dụng thiết kế 3D sau khi ra trường.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh có cơ hội được nhận vào các công ty, doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực thiết kế nhờ hỗ trợ định hướng của nhà trường.

Chuyên ngành đào tạo: Thiết kế đồ họa

Khối tuyển sinh: H00, H02

Điểm chuẩn năm 2024: 25,54

Thời gian đào tạo: 4 năm

Học phí: 16.600.000 VNĐ/ năm

Địa chỉ: Số 196 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

7.4. Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Với việc làm 3D thì các bạn sẽ phải theo học ngành thiết kế đồ hoạ tại Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Tổng số thời gian đào tạo là 4 năm, sinh viên ngành thiết kế đồ hoạ của Đại học Kiến trúc Đà Nẵng được trang bị kiến thức về nền tảng nghệ thuật, phương pháp thiết kế và các kỹ thuật ứng dụng công nghệ mới nhất. Các bạn sinh viên còn được cập nhật xu hướng phát triển đồ hoạ trên thế giới giúp đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng thiết kế 3D sau khi ra trường.

Chuyên ngành đào tạo: Thiết kế đồ họa

Khối tuyển sinh: V00, V01, V02, H00, 5K1

Điểm chuẩn năm 2024: 21

Thời gian đào tạo: 4 năm

Học phí: 850.000đ/1 tín chỉ

Địa chỉ: 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Hiện nay, sinh viên ngành thiết kế đồ họa Đại học Kiến trúc Đà Nẵng có thể tham gia vào các vị trí việc làm 3D tại các công ty truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện, xưởng phim, nhà xuất bản, toà soạn báo hoặc lĩnh vực game, hoạt hình.

Tuyển dụng thiết kế 3D hiện nay đang nằm trong top nghề nghiệp có mức lương hấp dẫn và nhu cầu sử dụng nhân sự lớn. Việc làm 3D có sự đa dạng về nhiều vị trí và ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực từ phim ảnh, truyền thông, quảng cáo, game, y học,… Điều này tạo ra nhiều cơ hội việc ổn định cho người lao động.