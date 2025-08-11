Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thiết kế kiến trúc (ý tưởng) các loại công trình kiến trúc, biệt thự cao cấp, chung cư, khách sạn, văn phòng, trường học, bệnh viện, công viên….
• Triển khai phương án thiết kế ý tưởng 3D, vẽ layout 2D autocad
• Tham mưu cho Trưởng Bộ phận liên quan đến các thiết kế đồng thời tham gia thiết kế của dự án Công ty;
• Làm việc nhóm, làm việc với các bộ môn liên kết, đối tác,…
• Tham gia các cuộc họp và phối hợp làm việc với BQLDA và các đơn vị kỹ thuật nếu cần thiết.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
• Thiết kế, triển khai thành thạo bản vẽ 2D, Autocad, Photoshop,…vẽ phối cảnh 3D nội thất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đại học hoặc trên đại học
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
• Có kinh nghiệm thiết kế layout 2D, phối cảnh 3D, triển khai hồ sơ các công trình kiến trúc biệt thự cao cấp, chung cư, khách sạn, văn phòng, trường học, bệnh viện, công viên….
• Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad/SketchUp/ 3D Max / D5/ Photoshop.. và kỹ năng sử dụng tin học văn phòng tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

