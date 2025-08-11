Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Thiết kế kiến trúc (ý tưởng) các loại công trình kiến trúc, biệt thự cao cấp, chung cư, khách sạn, văn phòng, trường học, bệnh viện, công viên….

• Triển khai phương án thiết kế ý tưởng 3D, vẽ layout 2D autocad

• Tham mưu cho Trưởng Bộ phận liên quan đến các thiết kế đồng thời tham gia thiết kế của dự án Công ty;

• Làm việc nhóm, làm việc với các bộ môn liên kết, đối tác,…

• Tham gia các cuộc họp và phối hợp làm việc với BQLDA và các đơn vị kỹ thuật nếu cần thiết.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

• Thiết kế, triển khai thành thạo bản vẽ 2D, Autocad, Photoshop,…vẽ phối cảnh 3D nội thất