Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
- Hà Nội: Tầng 8, Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN
Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thiết kế kiến trúc (ý tưởng) các loại công trình kiến trúc, biệt thự cao cấp, chung cư, khách sạn, văn phòng, trường học, bệnh viện, công viên….
• Triển khai phương án thiết kế ý tưởng 3D, vẽ layout 2D autocad
• Tham mưu cho Trưởng Bộ phận liên quan đến các thiết kế đồng thời tham gia thiết kế của dự án Công ty;
• Làm việc nhóm, làm việc với các bộ môn liên kết, đối tác,…
• Tham gia các cuộc họp và phối hợp làm việc với BQLDA và các đơn vị kỹ thuật nếu cần thiết.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
• Thiết kế, triển khai thành thạo bản vẽ 2D, Autocad, Photoshop,…vẽ phối cảnh 3D nội thất
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
• Có kinh nghiệm thiết kế layout 2D, phối cảnh 3D, triển khai hồ sơ các công trình kiến trúc biệt thự cao cấp, chung cư, khách sạn, văn phòng, trường học, bệnh viện, công viên….
• Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad/SketchUp/ 3D Max / D5/ Photoshop.. và kỹ năng sử dụng tin học văn phòng tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine Thì Được Hưởng Những Gì
