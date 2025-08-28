Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd
- Hồ Chí Minh: LotA4b, Industrial Park inside Tan Thuan Export Processing Zone (E
- Office park), Tan Thuan Dong Ward, District 7, HCM city
Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận
This year, Danieli Vietnam is opening for Internship Program 2025 with following details:
This year, Danieli Vietnam is opening for Internship Program 2025
What you will be trained:
What you will be trained
1. Design drawings rules
2. International Std. material
3. Mechanical Detail design of DANIELI product
4. On Board system (grease/air oil lubrication, electric, water…) design of DANIELI machine
5. Practice on design with 3D software such as Inventor & PLM management
6. In a professional environment with Senior Mechanical Engineering team
Knowledge you will gain:
Knowledge you will gain
1. The processes of a Steel making plants
2. International design STD
3. Technical skill on 3D software Inventor and PLM management
4. Develop detail drawing from basic study
5. Technical English communication
6. Knowledge about Mechanical Design
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Internship daily allowance, lunch, shuttle bus, parking lot
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI