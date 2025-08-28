Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 28/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/09/2025
Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd

Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: LotA4b, Industrial Park inside Tan Thuan Export Processing Zone (E

- Office park), Tan Thuan Dong Ward, District 7, HCM city

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận

This year, Danieli Vietnam is opening for Internship Program 2025 with following details:
This year, Danieli Vietnam is opening for Internship Program 2025
What you will be trained:
What you will be trained
1. Design drawings rules
2. International Std. material
3. Mechanical Detail design of DANIELI product
4. On Board system (grease/air oil lubrication, electric, water…) design of DANIELI machine
5. Practice on design with 3D software such as Inventor & PLM management
6. In a professional environment with Senior Mechanical Engineering team
Knowledge you will gain:
Knowledge you will gain
1. The processes of a Steel making plants
2. International design STD
3. Technical skill on 3D software Inventor and PLM management
4. Develop detail drawing from basic study
5. Technical English communication
6. Knowledge about Mechanical Design

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Internship daily allowance, lunch, shuttle bus, parking lot

Liên Hệ Công Ty

Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd

Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: LotA4b, Industrial Park inside Tan Thuan Export Processing Zone (E-Office park), Tan Thuan Dong Ward, District 7, HCM city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

