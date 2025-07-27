Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới
Ngày đăng tuyển: 27/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2025
Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới

Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 69 Nguyễn Hy Quang, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng thiết kế các sản phẩm 3D cho các dự án của Công ty.
Thiết kế các mô hình trang trí tiểu cảnh, cụm tiểu cảnh, đại cảnh trong nhà và ngoài trời.
Thiết kế các mô hình trang trí tiểu cảnh, cụm tiểu cảnh, đại cảnh trong nhà và ngoài trời.
Thiết kế các mô hình triển lãm trong nhà, ngoài trời
Triển khai bóc tách, họp kỹ thuật để triển khai dự án.
Phối hợp cùng team và các phòng ban khác trong Công ty để triển khai chương trình.
Có khả năng quản lý các dự án quy mô vừa và nhỏ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm 3D các công ty có liên quan tới nội ngoại thất, sân khấu, cảnh trí..
nội ngoại thất, sân khấu, cảnh trí..
Ưu tiên UV tốt nghiệp FPT Arena hoặc FPT Polytechnic
Đọc bản vẽ tốt
Có kiến thức 3D Max và các phần mềm render (Corona hoặc Vray), Photoshop...
Ưu tiên ứng viên thành thạo phận mềm Unreal Engine 5
Khả năng tư duy sáng tạo tốt
Đam mê diễn họa kiến trúc và học hỏi trong công việc
Tính kỉ luật cao, ý thức tự giác, chủ động trong công việc

Tại Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 20 triệu - 30 triệu
- 30 triệu
Thưởng hiệu quả công việc theo KPI Dự án. Chi trả 6 tháng/lần (Từ 1 tháng – 4 tháng lương tùy mức độ tham gia đóng góp vào Dự án)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cường độ cao, thời gian làm việc flexible.
Cơ cấu chia thưởng rõ ràng, tài chính minh bạch theo từng dự án.
Review tăng lương hàng năm (Từ 5 – 20%) theo mức độ phát triển năng lực qua đánh giá Performance Review
Được làm việc cùng đội ngũ chuyên gia giỏi nhất trong ngành với nhiều năm kinh nghiệm
Được đào tạo, học hỏi và đồng hành cùng những đạo diễn hàng đầu Việt Nam
Được tham gia các dự án quy mô quốc gia và quốc tế với số lượng khán giả tham dự lên tới hàng vạn người
Đóng Bảo hiểm theo Luật Lao động và tham gia gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cá nhân khi gắn bó lâu dài.
Nghỉ phép, các ngày lễ, tết theo quy định của Luật
Tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát theo chính sách của công ty.
Cơ hội được tham gia đào tạo thường xuyên theo nguyện vọng của cá nhân và lộ trình đặt ra.
Tham gia các hoạt động social activities của công ty gồm: company trips, tiệc liên hoan, tiệc mừng doanh số, tiệc đạt mốc thành tựu mới và hàng loạt các buổi liên hoan, sinh nhật và hoạt động giao lưu giải trí với các bộ phận khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới

Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 69 Nguyễn Hy Quang, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

