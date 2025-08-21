Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung làm việc tại Bình Định thu nhập 500 - 700 USD

- Thực hiện hạch toán kế toán, thu chi tại Chi nhánh theo hướng dẫn của Phòng Kế toán Công ty phù hợp với quy định trong quy chế tài chính Công ty và theo quy định của Luật Kế toán hiện hành.

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán: kế toán bán hàng, kế toán thanh toán, kế toán thuế - TSCĐ - CCDC, kế toán công nợ.

- Chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo tổng hợp công tác hạch toán kế toán, công tác nhập xuất hàng hoá, bao bì, vật phẩm quảng cáo tại Chi nhánh.

- Theo dõi công nợ mua bán hàng hóa, công nợ cược vỏ đúng quy định công ty và các công việc phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh liên quan đến công tác kế toán của Chi nhánh.

- Thực hiện công tác thống kê, kiểm kê hàng hóa tài sản, báo cáo, lưu trữ hồ sơ chứng từ… theo quy định.

- Kiểm tra hồ sơ và thanh toán các chương trình hỗ trợ bán hàng…

- Thực hiện các báo cáo định kỳ hàng ngày, báo cáo tuần/ tháng/ quý gửi về Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên phân công.