Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS

Nhân viên thiết kế 3D

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 9, tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẫn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Sau khi nhận được yêu cầu, tìm hiểu kỹ các yêu cầu của dự án.
2. Xuất bản vẽ phối cảnh/bản vẽ kích thước/bản vẽ lưới/bản vẽ thi công dựa trên yêu cầu của dự án.
3. Yêu cầu chính: Thiết kế nội thất/thiết kế trưng bày, thiết kế sự kiện là công việc phụ.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế mỹ thuật, thiết kế đồ họa hoặc lĩnh vực liên quan.
2. 2-3 năm kinh nghiệm trong ngành liên quan.
3. Thành thạo các phần mềm 3D cơ bản: 3DMAX, SketchUp, CAD và VRay (Nếu biết sử dụng Photoshop, AI và AE sẽ là một lợi thế).
4. Có khiếu thẩm mỹ và tư duy không gian tốt , có khả năng nắm bắt và hiểu chính xác các khái niệm thiết kế.
5. Có thái độ làm việc chuyên nghiệp và kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS

CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 901C, Lầu 9 tòa nhà Diamond plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thiet-ke-3d-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job368326
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung làm việc tại Bình Định thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung
Hạn nộp: 20/09/2025
Bình Định Còn 3 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất ICP
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Nội Thất ICP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Nội Thất ICP
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 105 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 195 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung làm việc tại Bình Định thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung
Hạn nộp: 20/09/2025
Bình Định Còn 3 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất ICP
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Nội Thất ICP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Nội Thất ICP
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty TNHH Johnson Health Tech VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH Johnson Health Tech VN
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NÓN SƠN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NÓN SƠN
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NÓN SƠN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NÓN SƠN
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty CP Quảng Cáo và Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty CP Quảng Cáo và Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Ezyremit Worldwide làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu Ezyremit Worldwide
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Pico HCMC Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Pico HCMC Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH PICO INNOVATE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH PICO INNOVATE VIỆT NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Van Thiel & Co. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Van Thiel & Co.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Avery Dennison Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Avery Dennison Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty TNHH ĐT XD TM DV Đại Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH ĐT XD TM DV Đại Long
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Trọn Concept làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 800 USD Trọn Concept
500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần AVT International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần AVT International
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Vacons Architects (Interior Design & Build) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD Vacons Architects (Interior Design & Build)
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tomi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tomi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Siri Interior làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,000 USD Siri Interior
400 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ MIRACLE ZONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ MIRACLE ZONE
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KV HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KV HOUSE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH 2F DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH 2F DECOR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HGTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HGTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH R Techno Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 164 Triệu Công Ty TNHH R Techno Việt Nam
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Clo Virtual Fashion làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Clo Virtual Fashion
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN HAN SPACES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1000 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HAN SPACES
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm