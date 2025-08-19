Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 9, tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẫn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D

1. Sau khi nhận được yêu cầu, tìm hiểu kỹ các yêu cầu của dự án.

2. Xuất bản vẽ phối cảnh/bản vẽ kích thước/bản vẽ lưới/bản vẽ thi công dựa trên yêu cầu của dự án.

3. Yêu cầu chính: Thiết kế nội thất/thiết kế trưng bày, thiết kế sự kiện là công việc phụ.

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế mỹ thuật, thiết kế đồ họa hoặc lĩnh vực liên quan.

2. 2-3 năm kinh nghiệm trong ngành liên quan.

3. Thành thạo các phần mềm 3D cơ bản: 3DMAX, SketchUp, CAD và VRay (Nếu biết sử dụng Photoshop, AI và AE sẽ là một lợi thế).

4. Có khiếu thẩm mỹ và tư duy không gian tốt , có khả năng nắm bắt và hiểu chính xác các khái niệm thiết kế.

5. Có thái độ làm việc chuyên nghiệp và kỹ năng làm việc nhóm tốt.

