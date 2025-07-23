Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Nội Thất ICP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, số 78 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Tiếp nhận thông tin dự án từ bộ phận bán hàng hoặc trực tiếp từ khách hàng, triển khai thiết kế concept và thiết kế 3D cho dự án;

- Quản lý và giám sát phần thiết kế đối với dự án được giao từ layout tới triển khai 3D, 2D;

- Kiểm soát thông tin thay đổi vật liệu và cập nhật bản vẽ chi tiết trước khi chuyển sang sản xuất;

- Phối hợp quản lý triển khai dự án, hỗ trợ và kiểm soát phần thiết kế đến khi hoàn thành dự án.

- Phối hợp với bộ phận QLDA, giám sát, kỹ thuật xưởng đưa ra giải pháp hoàn thiện sản phẩm khi lắp đặt tại công trình.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành liên quan

- Kinh nghiệm: 5 năm

- Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên dụng như CAD, 3DMAX, SKETCHUP, V-RAY, PS, MS office.

- Kiến thức sâu rộng về nội thất và vật liệu hoàn thiện.

- Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ và có kỷ luật.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Thời gian làm việc : Thứ 2 – Thứ 6 ( Thứ 7 làm việc tuần thứ 1 và tuần thứ 3 trong tháng)

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất ICP

