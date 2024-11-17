Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập 6 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ viễn thông Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh:

- Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Thu cước, tư vấn đóng cước dịch vụ Internet & Truyền hình của FPT trong tháng tại nhà khách hàng trên địa bàn được phân công.
Xác minh thực trạng, địa chỉ khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng báo sự cố đến cán bộ quản lý, tương tác với các bộ phận liên quan để giải quyết và chăm sóc khách hàng khi có khiếu nại hoặc vấn đề phát sinh.
Tạo ra những tương tác, trải nghiệm tốt tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi hình thức.
Thu hồi các thiết bị khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ.
Công ty sẽ sắp xếp để nhân viên đi thu cước ở khu vực gần nơi cư trú.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng Bộ phận/ Đơn vị.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Có số tiền ký quỹ là 20 triệu. Đặt cọc bằng hình thức mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng theo yêu cầu của công ty. Cuốn sổ này vẫn do bạn giữ và nhận lãi từ ngân hàng bình thường.
Có xe máy, điện thoại Smartphone.
Thông thạo địa bàn làm việc, có kinh nghiệm giao nhận, thu tiền tại nhà là lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết tình huống tốt.
Tính tình thật thà, cẩn thận, chịu khó, kiên nhẫn.
Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ thưởng hấp dẫn theo năng lực (lương tháng 13 và thưởng top nhân viên xuất sắc của năm...).
Được đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và các khoá đào tạo khác phục vụ công việc.
Môi trường làm việc ổn định lâu dài.
Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN; ngày phép) và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Tiền ký quỹ ứng viên gửi vào ngân hàng dưới dạng sổ tiết kiệm và hưởng lãi suất tiền gửi tiết kiệm theo quy định của ngân hàng. Ứng viên đứng tên chủ tài khoản.
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.
Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

