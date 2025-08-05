Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

• Tiếp nhận, tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng.

• Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

• Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng, quản lý danh sách khách hàng tiềm năng.

• Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng để đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả.

• Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh theo yêu cầu của cấp trên.

• Tham gia các hoạt động liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giao tiếp thành thạo tiếng Trung

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt.

• Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

• Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

• Khả năng chịu áp lực tốt, ham học hỏi, mong muốn phát triển bản thân.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

• Được hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin