Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.
• Tiếp nhận, tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng.
• Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
• Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng, quản lý danh sách khách hàng tiềm năng.
• Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng để đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả.
• Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh theo yêu cầu của cấp trên.
• Tham gia các hoạt động liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giao tiếp thành thạo tiếng Trung
• Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt.
• Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
• Khả năng chịu áp lực tốt, ham học hỏi, mong muốn phát triển bản thân.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
• Được hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: TRÂM VÀNG, THANH PHƯỚC, GÒ DẦU, TÂY NINH

