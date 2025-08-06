Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh
Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lầu 6, Tòa nhà Green Power Tower, Số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
Tiếp nhận cuộc gọi vào Tổng Đài EVNHCMC 190054545
Nhánh Kỹ thuật: Giải đáp thông tin về sự cố mất điện/ hư hỏng / báo an toàn điện, hóa đơn tiền điện.
Nhánh Kinh Doanh: Tiếp nhận nhu cầu cấp mới, thay đổi công suất sử dụng hoặc các hạng mục liên quan đến điện áp. Điện năng lượng mặt trời.
Tiếp nhận yêu cầu thanh lý hợp đồng mua bán, ngừng cung cấp điện.
Không sale/telesale.
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp THPT trở lên, đã nhận bằng.
- Độ tuổi từ 18 – 40 tuổi
- Không nói ngọng, không nói lắp, không nói giọng địa phương.
- Có chứng chỉ tin học văn phòng cơ bản (bắt buộc) sẽ hỗ trợ nộp sau.
- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là một lợi thế, không có sẽ được đào tạo.
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 6.000.000 -12.000.000 bao gồm lương cứng 5,000,700 + chuyên cần 300,000+ phụ cấp ( gửi xe 180,000, ăn ca 338,000..) + thưởng khuyến khích (từ 200,000 – 364,000) Tăng ca 150%, ca đêm 130%.
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cứng + 100% phụ cấp ( Thu nhập từ 5,300,000 – 7,000,000)
Được đào tạo miễn phí kỹ năng mềm, kiến thức nghiệp vụ.
Được công ty trả lương trong thời gian đào tạo ( 2,600,000/ 1 khóa đào tạo )
Được hưởng mức lương và thưởng hấp dẫn, tăng lương theo năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...)
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định và lâu dài.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Team leader, QA, Trainer, Supervisor, Quản lý.
Chính sách phúc lợi: thưởng khuyến khích, thưởng cuối năm, lương tháng 13, thưởng lễ tết..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh
