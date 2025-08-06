Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 6, Tòa nhà Green Power Tower, Số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Tiếp nhận cuộc gọi vào Tổng Đài EVNHCMC 190054545
Nhánh Kỹ thuật: Giải đáp thông tin về sự cố mất điện/ hư hỏng / báo an toàn điện, hóa đơn tiền điện.
Nhánh Kinh Doanh: Tiếp nhận nhu cầu cấp mới, thay đổi công suất sử dụng hoặc các hạng mục liên quan đến điện áp. Điện năng lượng mặt trời.
Tiếp nhận yêu cầu thanh lý hợp đồng mua bán, ngừng cung cấp điện.
Không sale/telesale.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên, đã nhận bằng.
- Độ tuổi từ 18 – 40 tuổi
- Không nói ngọng, không nói lắp, không nói giọng địa phương.
- Có chứng chỉ tin học văn phòng cơ bản (bắt buộc) sẽ hỗ trợ nộp sau.
- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là một lợi thế, không có sẽ được đào tạo.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6.000.000 -12.000.000 bao gồm lương cứng 5,000,700 + chuyên cần 300,000+ phụ cấp ( gửi xe 180,000, ăn ca 338,000..) + thưởng khuyến khích (từ 200,000 – 364,000) Tăng ca 150%, ca đêm 130%.
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cứng + 100% phụ cấp ( Thu nhập từ 5,300,000 – 7,000,000)
Được đào tạo miễn phí kỹ năng mềm, kiến thức nghiệp vụ.
Được công ty trả lương trong thời gian đào tạo ( 2,600,000/ 1 khóa đào tạo )
Được hưởng mức lương và thưởng hấp dẫn, tăng lương theo năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...)
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định và lâu dài.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Team leader, QA, Trainer, Supervisor, Quản lý.
Chính sách phúc lợi: thưởng khuyến khích, thưởng cuối năm, lương tháng 13, thưởng lễ tết..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 khu văn phòng Green Office_HH1_Tòa nhà Meco Complex ngõ 102 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-cham-soc-khach-hang-thu-nhap-6-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job365125
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 29/10/2025
Còn 36 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 28 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 14 - 28 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO
Hạn nộp: 18/09/2025
Đã hết hạn 6.5 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB
Hạn nộp: 18/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Hạn nộp: 18/09/2025
Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Còn 37 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Anh Ngữ Icancam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu
Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 29/10/2025
Còn 36 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 28 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 14 - 28 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO
Hạn nộp: 18/09/2025
Đã hết hạn 6.5 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB
Hạn nộp: 18/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Hạn nộp: 18/09/2025
Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
6.6 - 8.3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
6.5 - 8.3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Sản Xuất May Mặc Hava làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty TNHH Sản Xuất May Mặc Hava
2.5 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỘC LONG GIANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỘC LONG GIANG
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH BTASKEE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GROWTH VENTURE CAPITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH GROWTH VENTURE CAPITAL
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
7.4 - 8.2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Care vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Care vn
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng TNHH MID Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 9 Triệu TNHH MID Việt Nam
5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ANVIMED VIỆT NAM
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Nguyễn Việt Tiên
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
6.7 - 7.8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
5.7 - 6.8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
5.7 - 6.8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN ( SAVICO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN ( SAVICO)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Sản Xuất May Mặc Hava làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty TNHH Sản Xuất May Mặc Hava
2.5 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation
6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG VI NA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG VI NA
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY)
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
7.4 - 8.2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Giám Định và Chứng Nhận ICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Giám Định và Chứng Nhận ICS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH VKHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH VKHOMES
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ECOMBEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ECOMBEST
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm