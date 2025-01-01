Tất cả địa điểm
Công việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông

-

Có 68 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Hạn nộp: 24/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Thuận Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Kết Nối
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty TNHH Giải Pháp Kết Nối làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Kết Nối
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Pro Company
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 22/12/2024
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hải Phòng Nghệ An Quảng Ninh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Viễn thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh Pro Company
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty CP Viễn thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 8 Triệu
Công ty CP Viễn thông FPT - Chi nhánh Bắc Ninh Pro Company
Hạn nộp: 21/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 75 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 75 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập 6 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 15/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 6 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C&C SOLUTIONS
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN C&C SOLUTIONS làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C&C SOLUTIONS
Hạn nộp: 14/12/2024
Nghệ An Đã hết hạn 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 28/12/2024
Ninh Bình Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIA TĂNG MOBIFONE - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIA TĂNG MOBIFONE - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIA TĂNG MOBIFONE - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIA TĂNG MOBIFONE - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIA TĂNG MOBIFONE - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIA TĂNG MOBIFONE - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 13/12/2024
Kon Tum Đắk Lắk Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Bellsystem24 VietNam
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Bellsystem24 VietNam
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông đang tăng cao nhờ xu hướng chuyển đổi số và sự phát triển của công nghệ. Với mức lương từ 7.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng và cơ hội thăng tiến rộng mở, nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông là vị trí lý tưởng cho những ai đam mê trong lĩnh vực công nghệ.

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông đang không ngừng tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia và sự bùng nổ về hạ tầng công nghệ thông tin. Theo thống kê, thị trường viễn thông Việt Nam chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng thuê bao Internet và dịch vụ số, với mức tăng trưởng trung bình của ngành đạt trên 12% mỗi năm.

Để đáp ứng yêu cầu này, các doanh nghiệp viễn thông không chỉ đầu tư vào công nghệ mà còn mở rộng đội ngũ kinh doanh nhằm đưa sản phẩm và dịch vụ tiếp cận sâu rộng hơn đến nhóm khách hàng tiềm năng. Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy doanh thu và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đồng thời giúp họ dễ dàng tiếp cận các công nghệ hiện đại như 5G, IoT và điện toán đám mây.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông không ngừng gia tăng trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông không ngừng gia tăng trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam

Không chỉ là một nghề mang lại thu nhập cao, lĩnh vực này còn hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu từ doanh nghiệp, phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển toàn cầu. Công việc này cũng mở ra cơ hội phát triển bản thân thông qua việc xây dựng mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp và tiếp cận khách hàng tiềm năng đa dạng.

2. Mức lương của nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông

Mức lương của nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam dao động tùy theo năng lực và khu vực làm việc. Thu nhập trung bình nằm trong khoảng từ 7.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, bao gồm lương cơ bản và hoa hồng từ doanh số bán hàng. Dưới đây là mức lương cụ thể cho vị trí nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông:

Việc làm nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông

Mức lương dao động

( VNĐ/tháng)

Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông Viettel

7.000.000 - 12.000.000

Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông SCTV

7.000.000 - 12.000.000

Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông VNPT

8.000.000 - 15.000.000

Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông Vinafone

8.000.00 - 15.000.000

Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông FPT Telecom

10.000.000 - 20.000.000

3. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông

Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối khách hàng với giải pháp viễn thông phù hợp, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Dưới đây là một số nhiệm vụ chính mà nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực này thường phải thực hiện:

  • Tư vấn và bán sản phẩm/dịch vụ viễn thông: Giới thiệu và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ như Internet, 5G, truyền hình và giải pháp công nghệ thông tin khác.

  • Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới: Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng và mở rộng mạng lưới khách hàng doanh nghiệp hoặc cá nhân.

  • Quản lý và chăm sóc khách hàng hiện tại: Duy trì mối quan hệ với khách hàng thông qua việc hỗ trợ, giải quyết vấn đề phát sinh và đảm bảo sự hài lòng.

  • Đạt chỉ tiêu kinh doanh: Lập kế hoạch bán hàng và hoàn thành mục tiêu doanh số được giao theo định kỳ.

  • Cập nhật kiến thức sản phẩm và thị trường: Liên tục nắm bắt xu hướng công nghệ, sản phẩm mới và phân tích thị trường để đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông có nhiệm vụ kết nối và cung cấp những giải pháp viễn thông phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông có nhiệm vụ kết nối và cung cấp những giải pháp viễn thông phù hợp với nhu cầu của khách hàng

4. Yêu cầu của việc làm nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông

Để thành công trong công việc nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông, ứng viên cần sở hữu một loạt kỹ năng và phẩm chất nhất định, giúp họ có thể thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bán hàng và phát triển mối quan hệ khách hàng. Dưới đây là những yêu cầu cơ bản đối với việc làm nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông:

  • Kỹ năng giao tiếp xuất sắc: Khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng và thuyết phục để làm hài lòng khách hàng.

  • Hiểu biết về dịch vụ viễn thông: Kiến thức vững vàng về sản phẩm và dịch vụ trong ngành viễn thông để tư vấn hiệu quả.

  • Kỹ năng đàm phán và thuyết phục: Cần có khả năng thương lượng tốt để đạt được các hợp đồng có lợi cho doanh nghiệp.

  • Khả năng chăm sóc khách hàng: Duy trì mối quan hệ lâu dài và tạo dựng sự tin tưởng với khách hàng.

  • Khả năng làm việc dưới áp lực: Vượt qua thử thách và đạt được các mục tiêu doanh số trong môi trường đầy cạnh tranh.

  • Tinh thần cầu tiến: Luôn học hỏi và cải thiện kỹ năng bán hàng để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty và nghề nghiệp.

Việc làm nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông yêu cầu ứng viên có kỹ năng đàm phán và chăm sóc khách hàng khéo léo
Việc làm nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông yêu cầu ứng viên có kỹ năng đàm phán và chăm sóc khách hàng khéo léo

5. Việc làm nhân viên kinh doanh tại các công ty viễn thông

Những công ty viễn thông tại Việt Nam đang tìm kiếm nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông để mở rộng và phát triển thị trường dịch vụ. Các công ty này cung cấp những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn với công việc liên quan đến tư vấn, bán hàng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

5.1. Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông Viettel

Viettel là một trong những công ty viễn thông lớn nhất tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ viễn thông đa dạng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Nhân viên kinh doanh tại Viettel có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và thực hiện chiến lược bán hàng. Kỹ năng yêu cầu bao gồm giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng và khả năng làm việc độc lập.

Viettel đang có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực kinh doanh dịch vụ viễn thông rất lớn
Viettel đang có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực kinh doanh dịch vụ viễn thông rất lớn

5.2. Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông VNPT

VNPT là một trong những tập đoàn viễn thông lâu đời tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ Internet, truyền hình và các giải pháp công nghệ cho khách hàng. Nhân viên kinh doanh tại VNPT có trách nhiệm tiếp cận khách hàng tiềm năng, tìm hiểu nhu cầu và đưa ra giải pháp dịch vụ phù hợp. Yêu cầu kỹ năng bao gồm khả năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm và chăm sóc khách hàng.

Nhân viên kinh doanh tại VNPT có nhiệm vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông
Nhân viên kinh doanh tại VNPT có nhiệm vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông

5.4. Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông SCTV

SCTV chuyên cung cấp các dịch vụ truyền hình cáp, Internet và những gói viễn thông cho khách hàng tại nhiều khu vực. Nhân viên kinh doanh tại SCTV có nhiệm vụ tư vấn, bán gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng, đồng thời duy trì mối quan hệ lâu dài. Kỹ năng giao tiếp, khả năng thuyết phục và phân tích nhu cầu của khách hàng là yêu cầu quan trọng cho vị trí này.

Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông tại SCTV cần có kỹ năng giao tiếp, khả năng thuyết phục và phân tích nhu cầu của khách hàng
Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông tại SCTV cần có kỹ năng giao tiếp, khả năng thuyết phục và phân tích nhu cầu của khách hàng

5.4. Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông Vinafone

Là thương hiệu thuộc Tập đoàn VNPT, Vinafone cung cấp dịch vụ di động và giải pháp công nghệ thông tin. Nhân viên kinh doanh của Vinafone chịu trách nhiệm bán dịch vụ di động, Internet và gói cước cho cá nhân và doanh nghiệp. Kỹ năng yêu cầu bao gồm khả năng tư vấn chuyên sâu, giao tiếp rõ ràng và chăm sóc khách hàng tận tâm.

Nhân viên tại Vinafone có nhiệm vụ đưa ra giải pháp viễn thông cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp
Nhân viên tại Vinafone có nhiệm vụ đưa ra giải pháp viễn thông cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

5.3. Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông FPT Telecom

FPT Telecom cung cấp dịch vụ Internet, truyền hình cáp và giải pháp viễn thông cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Nhân viên kinh doanh tại FPT Telecom phải tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị trường và duy trì mối quan hệ khách hàng hiện tại. Kỹ năng thuyết phục, hiểu biết về các dịch vụ của FPT và khả năng làm việc dưới áp lực là điều kiện cần cho công việc này.

Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông tại FPT cần tìm kiếm khách hàng mới và phát triển thị trường
Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông tại FPT cần tìm kiếm khách hàng mới và phát triển thị trường

6. Khu vực tuyển dụng nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông tại nhiều tỉnh thành tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là tại những thành phố lớn với nhu cầu tăng cao từ các doanh nghiệp viễn thông. Dưới đây là những khu vực cho nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông nhiều nhất:

6.1. Tuyển dụng việc nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm chính trị kinh tế của miền Bắc, với nhiều công ty viễn thông và nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông ngày càng cao. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông tại đây chủ yếu đến từ sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ Internet, truyền hình và các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp và cá nhân.

6.2. Tuyển dụng việc nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông tại TP.HCM

TP.HCM là thành phố có nền kinh tế năng động, nơi có nhiều công ty viễn thông lớn tập trung hoạt động. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh tại TP.HCM luôn ở mức cao, do sự gia tăng của dịch vụ Internet và giải pháp công nghệ phục vụ cả khu vực dân cư và doanh nghiệp. Nhân viên kinh doanh tại đây sẽ làm việc tại những chi nhánh, cửa hàng hoặc văn phòng đại diện của các công ty viễn thông lớn như Viettel, VNPT hoặc FPT Telecom.

6.3. Tuyển dụng việc nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông tại Đà Nẵng

Với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ về du lịch và dịch vụ, Đà Nẵng là điểm sáng trong việc tuyển dụng việc làm nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông. Sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng công nghệ và dịch vụ viễn thông tại đây tạo ra cơ hội việc làm cho những ai có đam mê và kỹ năng trong lĩnh vực này. Nhân viên kinh doanh tại Đà Nẵng thường làm việc tại các văn phòng chi nhánh của công ty viễn thông hoặc đại lý dịch vụ ở khu vực trung tâm thành phố.

6.4. Tuyển dụng việc nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông tại Hải Phòng

Là thành phố cảng lớn của miền Bắc, Hải Phòng đang ngày càng phát triển mạnh mẽ về công nghiệp và dịch vụ, kéo theo nhu cầu về dịch vụ viễn thông cũng tăng cao. Những công ty viễn thông tại đây tuyển dụng việc làm nhân viên kinh doanh để mở rộng thị trường và phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của người dân và doanh nghiệp. Nhân viên kinh doanh tại Hải Phòng làm việc tại chi nhánh, văn phòng của công ty viễn thông hoặc các điểm giao dịch tại trung tâm thương mại, khu vực đông dân cư.

Ngoài ra, còn nhiều khu vực khác cũng đang mở rộng và phát triển mạnh mẽ trong ngành viễn thông, tạo ra nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh. Các địa phương này không chỉ chú trọng phát triển hạ tầng mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho ứng viên trong ngành viễn thông.

Công ty/cửa hàng

Vị trí

Địa chỉ

Thông tin liên hệ

Viettel

Trụ sở chính

Lô D26, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

  • Website: https://vietteltelecom.vn/vx/

  • Hotline: 1800 8098

VNPT

Trụ sở chính

Tòa nhà VNPT, số 57 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

  • Website: https://vnpt.com.vn/

  • Hotline: 1800 1166

SCTV

Trụ sở chính

31-33 Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

  • Website: https://sctv.com.vn/

  • Hotline: 1900 1878

VinaPhone

Trụ sở chính

Tòa nhà VNPT số 57 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

  • Website: https://vinaphone.com.vn/

  • Hotline: 1800 1091

FPT Telecom

Trụ sở chính

Tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

  • Website: https://fpt.vn/vi

  • Hotline: 024 7300 2222
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông tại các thành phố lớn ngày càng gia tăng nhờ nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của người dân
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông tại các thành phố lớn ngày càng gia tăng nhờ nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của người dân

Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông đang trở thành một phần không thể thiếu trong sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp viễn thông tại Việt Nam. Với sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông và chuyển đổi số toàn cầu, các công ty viễn thông đang tìm kiếm nhân sự chất lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ thị trường.