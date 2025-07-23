Tuyển Điều dưỡng CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN
Ngày đăng tuyển: 23/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/08/2025
Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đìn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

- Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản để thực hiện chăm sóc người bệnh theo đúng quy định kỹ thuật: Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản như: Lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh, cho người bệnh uống thuốc, thực hiện kỹ thuật tiêm thuốc truyền dịch thay băng, đặt thông, kỹ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành bảo quản các thiết bị, vật tư y tế trong khoa theo sự phân công.
-Hàng ngày cuối giờ làm việc thực hiện bàn giao người bệnh cho điều dưỡng trực và ghi vào sổ những y lệnh còn lại trong ngày, những yêu cầu theo dõi, chăm sóc đối với từng người bệnh, đặc biệt là người bệnh nặng.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng điều dưỡng trở lên
- Đã có kinh nghiệm ở vị trí điều dưỡng khoa Nhi
- Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề/ Giấy phép hành nghề
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Chăm chỉ, nhiệt tình, chịu được áp lực trong công việc
- Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Tại CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tương xứng với năng lực chuyên môn, đóng góp (Thỏa thuận khi trao đổi).
- Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc.
- Chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ, phép... theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của Bệnh viện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN

CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 108 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

