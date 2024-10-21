Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô A3 Đường D4, KCN Đồng An 2. P. Hòa Phú, TDM, BÌNH DƯƠNG, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Làm việc tại Chi nhánh Công Ty CP Tôn Đông Á tại KCN Đồng An 2. Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Tham gia vào việc tiếp nhận, kiểm tra, lưu trữ hàng hóa, nguyên vật liệu, sản phẩm vào kho theo đúng quy định của công ty. Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa, nguyên vật liệu, sản phẩm khi nhập kho, xuất kho. Thực hiện việc sắp xếp, quản lý hàng hóa, nguyên vật liệu, sản phẩm trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn, vệ sinh, chống thất thoát, hư hỏng. Thực hiện việc xuất kho hàng hóa, nguyên vật liệu, sản phẩm theo yêu cầu của bộ phận sản xuất, kinh doanh. Lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu kiểm kê hàng hóa, nguyên vật liệu, sản phẩm. Theo dõi, quản lý, cập nhật số liệu hàng hóa, nguyên vật liệu, sản phẩm trong kho. Tham gia kiểm kê hàng hóa, nguyên vật liệu, sản phẩm định kỳ hoặc đột xuất. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trên 1 năm Nắm vững các nghiệp vụ thủ kho, quản lý kho. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint). Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc. Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì

✓Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi ký Hợp đồng lao động chính thức
✓Được mua bảo hiểm tai nạn 24/24 ngay ngày đầu tiên nhận việc
✓Được mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện hàng năm
✓Được công ty hỗ trợ 100% chi phí ăn theo ca làm việc
✓Thưởng tháng 13, thưởng Tết theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của công ty
✓Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết,...) theo quy định của pháp luật và của công ty
✓Khám sức khỏe định kỳ, du lịch, tham gia các hoạt động và sự kiện nội bộ công ty
✓Được đào tạo, phát triển trong công việc và có cơ hội thăng tiến tùy theo năng lực
✓Các chế độ đãi ngộ, quyền lợi khác: theo quy định của pháp luật lao động, công đoàn và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô A3, đường D4, Khu Công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

