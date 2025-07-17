Tuyển Thực tập sinh Chailease International Leasing Co., Ltd. (Head Office) làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 140 USD

Mức lương Đến 140 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Tầng 12A, Tòa nhà Becamex, 230 Đại Lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 140 USD

- Tìm kiếm khách hàng, liên hệ & giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng doanh nghiệp.

- Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tín dụng.

- Mở rộng & duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

- Đề xuất giải pháp thuê tài chính phù hợp với từng khách hàng doanh nghiệp.

Với Mức Lương Đến 140 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương là lợi thế).

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

- Có thể thực tập ít nhất 4 ngày/tuần.

- Giao tiếp tốt, thái độ tích cực, trách nhiệm, trung thực, sẵn sàng nhận thử thách, học hỏi nhanh, kỷ luật.

* Chế độ đãi ngộ:

- Phụ cấp thực tập hấp dẫn: VND 3,5tr/tháng.

- Được cấp máy tính, điện thoại làm việc.

- Xe đưa đón gặp khách hàng.

- Cơ hội phát triển kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực tài chính.

Tại Chailease International Leasing Co., Ltd. (Head Office) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chailease International Leasing Co., Ltd. (Head Office)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin