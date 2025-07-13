Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nicotex Fly làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 001, Tổ 11A, KP Bình Đức 3, P. Bình Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Điều tra thị trường & theo dõi đối thủ cạnh tranh
Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với đại lý
Tư vấn sản phẩm, giá và các chính sách tới đại lý và khách hàng
Thực hiện các chương trình xúc tiến bán hàng
Quản lý và theo dõi doanh số
Báo cáo tình hình kinh doanh, hiệu quả các chương trình XTBH, thông tin thị trường và phản hồi của khách hàng lên Trưởng phòng Kinh doanh.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành: kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing, nông nghiệp...
Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 06 tháng trở lên.
Nếu chưa có kinh nghiệm, yêu cầu tốt nghiệp đúng chuyên ngành liên quan và bằng tốt nghiệp loại khá trở lên
Có kinh nghiệm trong việc thu thập, chủ động tìm kiếm data khách hàng và tư vấn, tiếp thị
Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 12.000.000 - 15.000.000 + Thưởng tháng/ quý/ năm: Theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của vùng thị trường phụ trách và của công ty
Chế độ thưởng lễ, Tết, tháng 13 theo quy định của nhà nước và kết quả kinh doanh của công ty
Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản, du lịch...); Chế độ đóng BHXH theo quy định
Có cơ hội được tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ nội bộ hoặc thuê giảng viên ngoài
Cơ hội được tăng lương, thăng tiến theo lộ trình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly
