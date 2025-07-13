Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nicotex Fly làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 001, Tổ 11A, KP Bình Đức 3, P. Bình Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Điều tra thị trường & theo dõi đối thủ cạnh tranh

Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với đại lý

Tư vấn sản phẩm, giá và các chính sách tới đại lý và khách hàng

Thực hiện các chương trình xúc tiến bán hàng

Quản lý và theo dõi doanh số

Báo cáo tình hình kinh doanh, hiệu quả các chương trình XTBH, thông tin thị trường và phản hồi của khách hàng lên Trưởng phòng Kinh doanh.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành: kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing, nông nghiệp...

Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 06 tháng trở lên.

Nếu chưa có kinh nghiệm, yêu cầu tốt nghiệp đúng chuyên ngành liên quan và bằng tốt nghiệp loại khá trở lên

Có kinh nghiệm trong việc thu thập, chủ động tìm kiếm data khách hàng và tư vấn, tiếp thị

Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12.000.000 - 15.000.000 + Thưởng tháng/ quý/ năm: Theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của vùng thị trường phụ trách và của công ty

Chế độ thưởng lễ, Tết, tháng 13 theo quy định của nhà nước và kết quả kinh doanh của công ty

Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản, du lịch...); Chế độ đóng BHXH theo quy định

Có cơ hội được tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ nội bộ hoặc thuê giảng viên ngoài

Cơ hội được tăng lương, thăng tiến theo lộ trình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.