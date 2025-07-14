Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEVA làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 288 đường Lý Thái Tổ (CL1A), khu phố 2, phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Nhận diện, phân tích, kiểm soát các rủi ro pháp lý, tư vấn và đề xuất giải pháp cho Ban Lãnh đạo đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty;

- Cập nhật và cung cấp thông tin quy định pháp luật liên quan các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty cho Ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan;

- Cập nhật, phổ biến văn bản luật & chính sách cho các bộ nhân viên;

- Hỗ trợ các Phòng/Ban/ Bộ phận về mặt pháp lý trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng;

- Soạn thảo hợp đồng, văn bản theo yêu cầu của cấp trên;

- Kiểm soát soát rủi ro pháp lý đối với các tài liệu, hợp đồng, cam kết thỏa thuận của công ty;

- Quản lý các công việc chuyên môn và phân công việc cho chuyên viên pháp lý, hướng dẫn và đào tạo nhân viên cùng bộ phận.

- Hướng dẫn nhân viên sắp xếp, lưu trữ hồ sơ của Dự án và các tài liệu khác liên quan;

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành luật;

- Có 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật về dân sự, doanh nghiệp,bắt buộc ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản;

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Nam hoặc nữ tuổi 29 trở lên.

- Có tư duy pháp lý tốt, tiếp cận, thích nghi và tổ chức công việc hiệu quả;

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức quản lý tốt;

- Khả năng làm việc độc lập và nhóm hiệu quả;

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEVA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận khi phỏng vấn.

- Thưởng đột xuất khi có sáng kiến phục vụ công việc.

- Đầy đủ các quyền lợi cho người lao động: BHXH, nghỉ phép hàng năm, lương thưởng.

- Môi trường làm việc không ngừng phát triển cả về sự văn minh, tính chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.

- Được tạo điều kiện học tập nâng cao, phát triển kỹ năng, chuyên môn.

- Du lịch đình kỳ trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEVA

