Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM
Ngày đăng tuyển: 16/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2025
CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Nhận thông tin từ lễ tân, nhận khách và hướng dẫn khách vào khu vực điều trị.
- Chuẩn bị dụng cụ khám trong mỗi ca điều trị và đảm bảo vệ sinh khu vực điều trị.
- Hỗ trợ Bác sĩ trong quá trình điều trị: tổng quát, phục hình, chỉnh nha, implant.
- Vệ sinh và khử trùng dụng cụ sau mỗi ca điều trị.
- Chăm sóc, động viên bệnh nhân trước, trong và sau điều trị.
- Thực hiện những phân công, chỉ đạo khác theo yêu cầu của Bác sĩ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành Điều dưỡng/ Điều dưỡng Đa khoa.
- Không yêu cầu có kinh nghiệm, được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao.
- Có sự tuân thủ, chăm chỉ
- Không làm hại bệnh nhân là y đức bắt buộc

Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình 8 - 15 triệu /tháng (bao gồm Lương cơ bản + Thưởng chất lượng dịch vụ + Thưởng công việc trên ca phụ Bác sĩ điều trị)
- Tham gia hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
- Được hưởng các chế độ hiếu, hỷ, sinh nhật; thưởng Tết,...
- Được đào tạo và phát triển với lộ trình rõ ràng theo từng cấp bậc chuyên môn
- Cơ hội phát triển rõ ràng: Chỉ sau 2 năm có thể thăng tiến lên Phụ tá trưởng.
- Được sử dụng các dịch vụ với mức giá ưu đãi dành cho nhân viên và người thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

