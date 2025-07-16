Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 16/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2025
Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam Pro Company

Kế toán công nợ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 36 Đường số 6, KCN VSIP, Phường An Phú, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo tất cả dữ liệu khách hàng được ghi lại chính xác trong hệ thống SAP
Giữ DSO trong số ngày đã thỏa thuận
Chịu trách nhiệm đáp ứng các mục tiêu trong các khoản phải thu hàng tháng và giữ nợ xấu ở mức tối thiểu
Quản lý các khoản nợ xấu và nghi ngờ một cách hiệu quả, khởi xướng tố tụng để đảm bảo chúng được đưa ra kết luận thỏa đáng và liên lạc với Luật sư về hành động pháp lý khi cần thiết
Đánh giá, giám sát giới hạn tín dụng và rủi ro tín dụng, thiết lập giới hạn tín dụng và thời hạn tín dụng phù hợp
Xem xét, đề xuất và thực hiện Chính sách tín dụng và các quy trình Kiểm soát tín dụng của công ty
Hỗ trợ Trưởng phòng Tài chính dự báo tiền mặt
Liên lạc chặt chẽ với Phòng kinh doanh và khách hàng
Đảm bảo rằng các khoản nợ được thanh toán kịp thời
Theo dõi nợ quá hạn
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học chuyên ngành hoặc có năng lực chuyên ngành liên quan
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tiếng Anh giao tiếp
Có kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực kiểm soát công nợ
Có kiến thức về hệ thống kế toán Việt Nam và thuế
Kỹ năng về vi tính văn phòng, kiến thức cơ bản về SAP
Trung thực, trách nhiệm, kỹ năng phân tích, kỹ năng giải quyết vấn đề, tinh thần học hỏi và sự thích nghi

Tại Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh
- BHXH, BHYT, BHTN full lương từ khi thử việc
- Xe đưa đón từ TP.HCM
- Phụ cấp điện thoại
- Thưởng lương tháng 13
- Thưởng hiệu quả công việc
- Phép năm 18 ngày & nghỉ lễ Giáng sinh
- Bảo hiểm 24/7
- Khám sức khỏe định kỳ
- Teambuilding hàng năm
- Học bổng cho các khóa đào tạo bên ngoài
- Học bổng cho con em nhân viên
- Giải thưởng thâm niên
- Các sự kiện gắn kết (Tiệc tân niên, tất niên, hội thao, lì xì tết, giáng sinh, sinh nhật, trung thu)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam Pro Company

Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: No 36, Street 6, VSIP 1, Thuan An, Binh Duong . Representative Office: Room 1602-1603, Floor 16, Havana Building 132 Ham Nghi, Ben Thanh Ward, District 1, HCM city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

