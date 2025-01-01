Công việc Nhân viên thủ kho

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên thủ kho luôn duy trì ở mức cao nhiều năm nay vì có vai trò quản lý sản phẩm đảm bảo số lượng, chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp. Công việc này mang đến nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến, với mức lương ổn định dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên thủ kho hiện nay

Nhân viên thủ kho là những người làm việc trong bộ phận kho hàng vào có trách nhiệm quản lý toàn diện hàng hóa lưu trữ bên trong kho hàng. Công việc của nhân viên thủ kho là bao gồm từ giai đoạn nhập kho, bảo quản và lưu trữ đến xuất kho.

Vai trò của nhân viên thủ kho rất quan trọng trong mọi doanh nghiệp từ công ty sản xuất đến các công ty dịch vụ trong và ngoài nước vì những người làm việc này cần đảm bảo hàng hóa trong kho luôn phải đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng. Đây là vị trí không thể thiếu nên nhu cầu tuyển dụng công việc này luôn rất cao. Cơ hội làm việc trong lĩnh vực thủ kho cũng phong phú, không chỉ ở các công ty, xí nghiệp lớn mà tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng khá được ưu tiên.

Trên thị trường tuyển dụng hiện nay, có tới hàng trăm tin đăng tìm vị trí việc làm nhân viên thủ kho mỗi tháng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như các siêu thị lớn, các công ty xây dựng, sản xuất vật tư, dược, cửa hàng quần áo, giày dép... Nhiều nhà tuyển dụng sẵn sàng đề nghị chế độ đãi ngộ tốt cùng mức lương hấp dẫn cho các nhân viên thủ kho. Nếu là người có năng lực, thái độ làm việc tích cực, các ứng viên cũng có thể nhanh chóng thăng tiến sau thời gian làm việc hiệu quả.

Nhân viên thủ kho đóng vai trò quan trọng trong các công ty sản xuất kinh doanh

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm nhân viên thủ kho

Mức lương của nhân viên thủ kho thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô công ty, số lượng hàng hóa, trình độ và năng lực của các ứng viên. Dưới đây là mức lương cơ bản của nhân viên thủ kho chia theo lĩnh vực hoạt động:

Việc làm nhân viên thủ kho Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Việc làm nhân viên thủ kho xây dựng 12.000.000 - 15.000.000 Việc làm nhân viên thủ kho vật tư, vật liệu 12.000.000 - 15.000.000 Việc làm nhân viên thủ kho dược 14.000.000 - 16.000.000

3. Những việc làm nhân viên thủ kho phổ biến hiện nay

Việc làm nhân viên thủ kho hiện nay được chia theo từng lĩnh vực kinh doanh của các công ty. Dưới đây là những việc làm nhân viên thủ kho phổ biến nhất:

3.1. Việc làm nhân viên thủ kho xây dựng

Nhân viên thủ kho xây dựng là người kiểm tra, ghi nhận thông tin xuất nhập khẩu vật tư xây dựng. Những người này sẽ có nhiệm vụ bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hóa đơn, tài liệu vật tư từ nhà cung cấp.

Công việc chính:

Xuất nhập khẩu hàng hóa vật tư theo quy định, đảm bảo số lượng, chủng loại.

Gửi hồ sơ chứng từ, tài liệu, phiếu xuất kho hàng tuần lên phòng kế toán để đối chiếu, cập nhật.

Quản lý vật tư, ghi số lượng, kiểm tra chất lượng, đảm bảo các thông tin đầy đủ và chính xác.

Kiểm tra định kỳ hàng hóa và vật tư trong kho, so sánh đối chiếu với hệ thống. Đề xuất xử lý với vật tư thừa, thiếu và hỏng hóc trong kho.

Lưu trữ, sắp xếp, bảo quản vật tư, phân loại sao cho dễ thấy, dễ lấy, dễ tìm và không xảy ra cháy nổ.

Những nhân viên thủ kho xây dựng cần thỏa mãn yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan. Vì làm việc trong kho hàng, nhân viên thủ kho cần trung thực, khéo léo và có khả năng giao tiếp tốt. Kỹ năng sắp xếp và quản lý hàng hóa cũng là yêu cầu cần thiết với một nhân viên thủ kho xây dựng.

Việc làm nhân viên thủ kho được chia theo từng lĩnh vực kinh doanh

3.2. Việc làm nhân viên thủ kho dược

Nhân viên thủ kho dược là người có nhiệm vụ kiểm tra, quản lý kho hàng dược. Công việc của nhân viên là bảo quản, lưu trữ các chứng từ hóa đơn liên quan đến các sản phẩm dược phẩm trong kho hàng.

Công việc chính:

Xuất kho theo chứng từ kế toán bán hàng.

Kiểm tra hàng dược phẩm nhập và xuất trong kho.

Kiểm tra hàng nhập trước xuất trước, báo cáo các loại thuốc sắp hết hạn sử dụng.

Kiểm tra và sắp xếp hàng theo đúng hồ sơ trong kho.

Kiểm tra số lượng thực tế với số lượng trên phần mềm phải khớp nhau. Tìm ra nguyên nhân nếu có số lệch.

Báo cáo các loại hàng dược phẩm cận date

Báo cáo số lượng kho hàng theo tuần, tháng, quý.

Những nhân viên thủ kho dược cần tốt nghiệp từ trung cấp trở lên ở chuyên ngành dược. Ứng viên muốn ứng tuyển vị trí này cần có kinh nghiệm quản lý kho hàng dược ít nhất từ 6 tháng trở lên. Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp hàng và thành thạo tin học văn phòng cũng được yêu cầu dành cho nhân viên thủ kho dược.

3.3. Việc làm nhân viên thủ kho vật tư, vật liệu

Nhân viên thủ kho vật tư, vật liệu là người quản lý tất cả những hàng hóa vật tư, vật liệu trong kho hàng. Nhiệm vụ của những người này là kiểm tra, lưu trữ những thông tin chứng từ liên quan đến hàng hóa bản thân quản lý.

Công việc chính:

Quản lý xuất nhập khẩu kho hàng vật tư: Đảm bảo số lượng, chất lượng theo đúng chứng từ.

Theo dõi, quản lý hàng tồn: Đảm bảo mức tồn kho an toàn, đáp ứng yêu cầu sản xuất, tránh tình trạng thiếu hụt hàng.

Sắp xếp, tổ chức kho hàng: Bố trí khoa học, hợp lý dễ kiểm tra, dễ xuất nhập.

Kiểm kê và báo cáo hàng tồn kho định kỳ (theo tuần, tháng, quý): Đối chiếu kết quả đã kiểm kê với số liệu sổ sách hoặc trên phần mềm quản lý.

Báo cáo tình hình hàng tồn, hàng thiếu với cấp quản lý để đề xuất giải pháp.

Quản lý hồ sơ, chứng từ: Lưu trữ chứng từ xuất nhập kho, biên bản kiểm kê, báo cáo hàng tồn, hàng thiếu.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty: Phối hợp với bộ phận mua hàng, bộ phận sản xuất. Hỗ trợ bộ phận kế toán nhằm cấp số liệu chính xác nhất.

Vệ sinh, bảo trì kho và tuân thủ đúng về quy định an toàn với các sản phẩm.

Những nhân viên thủ kho vật tư vật liệu cần tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và có kinh nghiệm làm thủ kho vật tư, vật liệu. Ứng viên có khả năng tổ chức, quản lý kho và sử dụng phần mềm ứng dụng về quản lý hàng hóa rất được các nhà tuyển dụng ưu tiên.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhân viên thủ kho nhiều nhất

Đóng vai trò quan trọng trong các công ty sản xuất kinh doanh, việc làm nhân viên thủ kho trở thành công việc được tuyển dụng liên tục tại trung tâm thành phố hay các khu công nghiệp lớn như TP. HCM, Hà Nội, Bình Dương…

Khu vực tuyển nhiều nhân viên thủ kho chính là các thành phố lớn, các khu công nghiệp

4.1. Tuyển dụng việc làm nhân viên thủ kho TP. HCM

Tại TP. HCM, nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên thủ kho nhiều năm nay luôn duy trì ở mức cao vì đây là thành phố tập trung nhiều công ty sản xuất kinh doanh thuộc nhiều lĩnh vực như dược, thời trang,… Kéo theo đó, cơ hội việc làm cho nhân viên thủ kho dược, vật tư vật liệu luôn rộng mở cho các ứng viên. Tuy nhiên, vì là thành phố trọng điểm, nhiều nhân lực, công việc nhân viên thủ kho cạnh tranh khá lớn. Với mức lương ổn định từ 14.000.000 - 17.000.000 VNĐ/tháng, nhiều lao động lựa chọn trở thành nhân viên thủ kho vì công việc không quá vất vả và thu nhập ổn định.

4.2. Tuyển dụng việc làm nhân viên thủ kho tại Hà Nội

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên thủ kho tại Hà Nội có xu hướng gia tăng vì nơi đây là trọng điểm kinh tế của cả nước với nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Mỗi tháng có tới hàng trăm tin đăng tuyển vị trí nhân viên thủ kho ở các ngành dược, xây dựng, thời trang… tại Hà Nội.

Đây là cơ hội việc làm cho các ứng viên có am hiểu về ngành dược và vật tư vật liệu. Nhưng, Hà Nội là nơi tập trung nhiều nhân lực từ các tỉnh thành lân cận nên tỉ lệ cạnh tranh ngành nghề tại đây lớn. Mức lương của các nhân viên thủ kho khu vực này dao động từ 13.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

4.3. Tuyển dụng việc làm nhân viên thủ kho Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế thuộc khu vực miền Trung của Việt Nam với nhiều công ty chế biến, các xí nghiệp sản xuất vừa và nhỏ. Do đó, nhu cầu tuyển các nhân viên thủ kho quản lý hàng hóa lĩnh vực thủy hải sản tại đây khá lớn. Với mức lương từ 9.000.000 - 12.000.000, các nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm được các ứng viên tốt, có nhiều năm kinh nghiệm quản lý kho ở Đà Nẵng.

4.4. Tuyển dụng việc làm nhân viên thủ kho Hải Phòng

Hải Phòng có điểm mạnh phát triển kinh tế vì là thành phố cảng, liên tục giao thương với bên ngoài. Theo đó, nhu cầu tuyển dụng nhân viên thủ kho vật tư vật liệu, xây dựng tại đây phổ biến hơn các lĩnh vực khác. Hải Phòng là thành phố đang phát triển nên nguồn nhân lực tại đây rất lớn. Điều này khiến tỉ lệ cạnh tranh ngành nghề khu vực này cao. Mức lương của một nhân viên thủ kho tại Hải Phòng dao động từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng.

4.5. Tuyển dụng việc làm nhân viên thủ kho Bình Dương

Bình Dương có lợi thế là “thủ phủ công nghiệp” của khu vực miền Nam nói riêng và cả nước Việt Nam nói chung. Các khu công nghiệp tại đây chủ yếu phát triển lĩnh vực sản xuất kinh doanh các thiết bị chế tạo cơ khí, máy móc, đồ gia dụng… Do đó, nhu cầu việc làm nhân viên thủ kho vật tư vật liệu tại tỉnh luôn duy trì ở mức cao.

Các công ty, doanh nghiệp sản xuất đưa ra mức lương ổn định dao động từ 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng cho một nhân viên thủ kho làm việc tại đây.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm nhân viên thủ kho

Công việc của một nhân viên thủ kho chủ yếu xoay quanh kho hàng. Tuy nhiên, các nhà tuyển dụng luôn có những yêu cầu riêng cho các ứng viên. Để trúng tuyển, bạn cần đạt được những tiêu chí dưới đây:

Yêu cầu về KPI công việc:

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, có thể chuyên ngành logistics, kế toán, kinh tế, thương mại.

Có kinh nghiệm, am hiểu về công việc quản lý kho.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng như Word, Excel…

Đảm bảo yêu cầu về thời gian khi vận chuyển hàng từ nơi bắt đầu đến kho và ngược lại.

Giao hàng đúng hẹn và đảm bảo yêu cầu về mặt số lượng, chất lượng hàng hóa.

Không có sai sót trong hóa đơn, chứng từ khi nhập và xuất kho.

Xác định thời gian mua hàng của từng phân loại.

Xác định được chính xác tỷ lệ hàng hóa hỏng, đưa ra phương án khắc phục.

Đạt KPI về hiệu suất kho hoạt động có hiệu quả hay không.

Thực hiện các báo cáo định kỳ.

Thực hiện các công việc của cấp quản lý.

Yêu cầu khác như: Sáng tạo, năng động và khả năng giao tiếp, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Các kỹ năng cần có:

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp: Sắp xếp hàng hóa trong kho khoa học, hợp lý tạo điều kiện thuận lợi khi bảo quản, xuất hàng.

Kỹ năng sử dụng ứng dụng công nghệ, máy tính: Sử dụng thành thạo máy scan, những phần mềm có liên quan đến công việc chuyên môn, cơ sở dữ liệu hỗ trợ theo dõi hàng hóa.

Sức khỏe tốt: Đảm bảo công việc diễn ra trôi chảy, có khả năng chịu đựng tốt

Là người nhanh nhẹn, linh động, có các phẩm chất như trung thực, tỉ mỉ cùng tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng quản lý rủi ro: Phân tích được vấn đề phát sinh xảy ra với hàng hóa, kho hàng đề ra các phương án giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Kỹ năng giải trình, giao tiếp: Giao tiếp hiệu quả các đồng nghiệp, bộ phận để hoàn thành KPI công việc.

Kỹ năng lập phiếu xuất, nhập kho: Thành thạo lập các phiếu nhập và xuất hàng hóa trong ngày.

Công việc của một nhân viên kho không dễ dàng như nhiều người nghĩ

6. Những khó khăn thách thức của nghề thủ kho

Nhiều người cho rằng việc làm thủ kho là công việc khá nhàn hạ vì không cần quá nhiều kiến thức chuyên môn và có nhiều thời gian rảnh. Tuy nhiên, khi trở thành một nhân viên thủ kho, bạn có thể gặp những khó khăn dưới đây:

Khó khăn khi kiểm tra hàng hóa

Công việc của nhân viên kho bao gồm tiếp nhận hàng hóa xuất nhập, sắp xếp, giám sát và quản lý hàng… và rất nhiều việc phát sinh liên quan. Khi số lượng hàng hóa nhiều với hàng trăm chủng loại, việc kiểm tra sẽ cực kỳ khó khăn với các nhân viên thủ kho.

Khó cập nhật lượng hàng tồn chính xác

Tùy từng quy mô công ty, số lượng hàng hóa có thể nhiều hoặc ít. Tuy nhiên, tình trạng hàng đầu tháng và cuối tháng nhập xuất liên tục có thể khiến cho tình trạng trì trệ kéo dài. Điều này khiến cho việc cập nhật hàng tốt có thể thiếu chính xác. Những con số báo cáo chủ yếu dựa trên giấy tờ và không căn cứ vào hàng tồn thực tế nên số liệu khó cập nhật chuẩn.

Quản lý thủ công khiến mất nhiều thời gian

Hầu hết các doanh nghiệp vẫn quản lý kho hàng theo cách thủ công, chủ yếu dựa vào con người, sổ sách và Excel. Tình trạng sai sót về kiểm tra chất lượng và số lượng dễ xảy ra. Ngoài ra, quy trình xuất nhập hàng hóa chưa được chuyên nghiệp dễ gây ra nhầm lẫn không đáng có.

Sắp xếp hàng không hợp lý

Nếu sắp xếp hàng khoa học sẽ giúp thủ kho tiết kiệm thời gian và diện tích kho bãi, tăng năng suất công việc. Ngược lại, nếu hàng hóa không sắp xếp hợp lý có thể gặp vấn đề: mất thời gian tìm hàng, khó di chuyển, hàng bị chuột phá, không kiểm soát được hàng trong thời gian dài…

Không kiểm tra kho hàng thường xuyên

Không ít thủ kho mắc sai lầm nghiêm trọng là không thường xuyên kiểm tra lại hàng tồn kho. Nhiều người không muốn kiểm tra chặt chẽ số lượng và tình trạng hàng hóa trong kho dẫn đến dễ bị mất mát, hư hỏng và hết hạn sử dụng.

7. Học gì để làm thủ kho

Không có ngành học nào hiện nay đào tạo chuyên sâu về việc làm nhân viên thủ kho. Nhưng, một số ngành học như Quản trị logistics, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử… có thể là nền tảng kiến thức hữu ích giúp cho những ai muốn trở thành thủ kho.

Quản trị logistics: là ngành học lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát việc lưu trữ, đóng gói, vận chuyển các mặt hàng từ nơi này tới nơi khác. Ngoài công việc giao - nhận hàng, ngành Logistics còn gồm một số hoạt động khác như đóng gói, bao bì, kho bãi, lưu trữ và luân chuyển hàng hóa… Do đó, các sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành học Quản trị logistics có thể dễ dàng chọn được công việc làm thủ kho để học hỏi kinh nghiệm và vận dụng kiến thức.

Quản trị kinh doanh: là ngành học bao gồm nhiều lĩnh vực trong đó có Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Trong trường, sinh viên sẽ được học và tìm hiểu các hoạt động liên quan đến việc vận chuyển, lưu trữ và quản lý hàng hóa, dịch vụ. Do đó, khi tốt nghiệp ra trường, một ứng viên tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh cũng được nhiều nhà tuyển dụng lựa chọn vào vị trí nhân viên thủ kho.

Thương mại điện tử: Sinh viên học ngành này sẽ được trang bị những kiến thức chuyên về lập kế hoạch, quản lý vận hành và kiểm tra, đánh giá một số giải pháp thương mại điện tử, quảng cáo trực tuyến trên một số nền tảng như Google, Facebook, Shopee, Tiktok,... Đây là những kiến thức hữu ích cho một nhân viên thủ kho trong việc vận hành và xử lý hàng hóa có thể là trên hệ thống hoặc theo sổ sách cầm tay.

Nhìn chung, việc làm nhân viên thủ kho đang là công việc khá phổ biến trên thị trường tuyển dụng tại Việt Nam hiện nay. Hầu hết các công ty, doanh nghiệp đều cần tìm nhân viên thủ kho vì đây là vị trí không thể thiếu. Điều này tạo cơ hội việc làm cho các sinh viên tốt nghiệp các ngành như Quản trị logistics, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử… Nếu mong muốn có một công việc ổn định với mức thu nhập khá, trở thành một nhân viên thủ kho là lựa chọn khá tốt.