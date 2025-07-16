Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Lò Hơi Tầng Sôi 3E làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Lò Hơi Tầng Sôi 3E
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Ô 29B, lô TĐC 05, đường D37, Khu phố 4, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Lắp đặt, thi công hệ thống điện cho ngành công nghiệp lò hơi
- Vận hành, kiểm tra, đánh giá hệ thống
- Hướng dẫn vận hành và chuyển giao cho nhà máy sau lắp đặt
- Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình chạy thử nghiệm và chính thức
- Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên(chuyên ngành điện/ điện tử/ tự động hóa)
- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực liên quan
- Tinh thần chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Quyền lợi:
- Lương cạnh tranh dựa theo năng lực (Từ 12-20 triệu)
- BHXH, BHYT,BHTN đầy đủ
- Bảo hiểm 24/24
- Thưởng lương tháng 13, hiệu suất công việc, lễ tết,…
- Đánh giá tăng lương theo định kỳ
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Lò Hơi Tầng Sôi 3E Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Lò Hơi Tầng Sôi 3E
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
