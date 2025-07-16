Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Lò Hơi Tầng Sôi 3E làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Ô 29B, lô TĐC 05, đường D37, Khu phố 4, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Lắp đặt, thi công hệ thống điện cho ngành công nghiệp lò hơi

- Vận hành, kiểm tra, đánh giá hệ thống

- Hướng dẫn vận hành và chuyển giao cho nhà máy sau lắp đặt

- Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình chạy thử nghiệm và chính thức

- Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên(chuyên ngành điện/ điện tử/ tự động hóa)

- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực liên quan

- Tinh thần chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Quyền lợi:

- Lương cạnh tranh dựa theo năng lực (Từ 12-20 triệu)

- BHXH, BHYT,BHTN đầy đủ

- Bảo hiểm 24/24

- Thưởng lương tháng 13, hiệu suất công việc, lễ tết,…

- Đánh giá tăng lương theo định kỳ

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Lò Hơi Tầng Sôi 3E Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Lò Hơi Tầng Sôi 3E

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin