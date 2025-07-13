Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGHỆ NĂNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Phường An Thạnh, Thuận An, Thị xã Thuận An

Giám sát việc triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu KPI hàng ngày, tuần, tháng,...của Các Bộ phận có chấm KPI

Phối hợp với các Khối, Phòng, Ban, Đơn vị khác thuộc Tập Đoàn , xây dựng, thẩm định, rà soát, tư vấn, thực hiện công việc khác đối với tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến pháp lý doanh nghiệp, quản trị công ty và kinh doanh.

Ưu tiên đã làm Pháp chế Doanh nghiệp

Biết Tiếng Trung, lái xe ô tô là một lợi thế.

Các quyền lợi khác theo luật lao động (BHXH-BHYT-BHTN,...)

Thưởng lễ, tết: 30/04, 01/05, 02/09, tết Dương lịch và thưởng ABC.

Các chế độ khác: Sinh nhật, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, nghỉ mát hàng năm...

Định hướng phát triển thăng tiến rõ ràng.

