Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGHỆ NĂNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGHỆ NĂNG
Ngày đăng tuyển: 13/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/08/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGHỆ NĂNG

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Phường An Thạnh, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Giám sát việc triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu KPI hàng ngày, tuần, tháng,...của Các Bộ phận có chấm KPI
Phối hợp với các Khối, Phòng, Ban, Đơn vị khác thuộc Tập Đoàn , xây dựng, thẩm định, rà soát, tư vấn, thực hiện công việc khác đối với tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến pháp lý doanh nghiệp, quản trị công ty và kinh doanh.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên đã làm Pháp chế Doanh nghiệp
Biết Tiếng Trung, lái xe ô tô là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGHỆ NĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Các quyền lợi khác theo luật lao động (BHXH-BHYT-BHTN,...)
Thưởng lễ, tết: 30/04, 01/05, 02/09, tết Dương lịch và thưởng ABC.
Các chế độ khác: Sinh nhật, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, nghỉ mát hàng năm...
Định hướng phát triển thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGHỆ NĂNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 149/1 Khu phố Hòa B, Anh Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

