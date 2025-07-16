Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: C24E, Đường Nguyễn Chí Thanh, Khu Phố Bình Phước, Phường Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Hạch toán, kiểm tra và tổng hợp số liệu kế toán phát sinh hàng ngày.

Theo dõi công nợ, kiểm soát thu – chi, quản lý dòng tiền.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm theo quy định.

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán nội bộ, kế toán tổng hợp.

Phối hợp làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán khi có yêu cầu.

Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán đầy đủ và đúng quy định.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính.

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Am hiểu luật thuế, nguyên tắc kế toán, có kinh nghiệm làm báo cáo tài chính.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA là lợi thế).

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13 và thưởng thành tích năm.

Thưởng các ngày lễ, tết,...

Chính sách hưởng lương thâm niên theo quy định của Công ty.

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước.

Được tham gia các chương trình đào tạo.

Du lịch trong nước hàng năm.

Cơ hội phát triển, thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN

