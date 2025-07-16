Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: C24E, Đường Nguyễn Chí Thanh, Khu Phố Bình Phước, Phường Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Hạch toán, kiểm tra và tổng hợp số liệu kế toán phát sinh hàng ngày.
Theo dõi công nợ, kiểm soát thu – chi, quản lý dòng tiền.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm theo quy định.
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán nội bộ, kế toán tổng hợp.
Phối hợp làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán khi có yêu cầu.
Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán đầy đủ và đúng quy định.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính.
Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.
Am hiểu luật thuế, nguyên tắc kế toán, có kinh nghiệm làm báo cáo tài chính.
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA là lợi thế).
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.
Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.
Am hiểu luật thuế, nguyên tắc kế toán, có kinh nghiệm làm báo cáo tài chính.
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA là lợi thế).
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13 và thưởng thành tích năm.
Thưởng các ngày lễ, tết,...
Chính sách hưởng lương thâm niên theo quy định của Công ty.
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước.
Được tham gia các chương trình đào tạo.
Du lịch trong nước hàng năm.
Cơ hội phát triển, thăng tiến rõ ràng.
Thưởng các ngày lễ, tết,...
Chính sách hưởng lương thâm niên theo quy định của Công ty.
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước.
Được tham gia các chương trình đào tạo.
Du lịch trong nước hàng năm.
Cơ hội phát triển, thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI