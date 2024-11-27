Tuyển Trực page Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 287 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Quản lý fanpages, trả lời comment/inbox của khách hàng.
Xin SĐT của khách, nhập báo cáo chuyển cho bộ phận telesale
Phối hợp với các bộ phận khác phòng Marketing, sale đảm bảo mục tiêu chung của Công ty
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, độ tuổi từ 20-35
Có máy tính là một lợi thế
Có kinh nghiệm trực page, nhanh nhẹn, lắng nghe.
Có máy tính là một lợi thế
Có kinh nghiệm trực page, nhanh nhẹn, lắng nghe.
Tại Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 5-6 tr+ Phụ cấp + Hoa hồng. Tổng thu nhập 8-13 triệu
Hoa hồng: Hoa hồng theo KPI và thưởng doanh thu của phòng Mar
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... theo chế độ của công ty
Thưởng lễ tết, hiếu hỉ hàng năm
Du lịch cùng công ty
Được đào tạo phát triển bản thân, lộ trình rõ ràng
Hoa hồng: Hoa hồng theo KPI và thưởng doanh thu của phòng Mar
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... theo chế độ của công ty
Thưởng lễ tết, hiếu hỉ hàng năm
Du lịch cùng công ty
Được đào tạo phát triển bản thân, lộ trình rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI