Tuyển Trực page Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 287 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Quản lý fanpages, trả lời comment/inbox của khách hàng.

Xin SĐT của khách, nhập báo cáo chuyển cho bộ phận telesale

Phối hợp với các bộ phận khác phòng Marketing, sale đảm bảo mục tiêu chung của Công ty

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 20-35

Có máy tính là một lợi thế

Có kinh nghiệm trực page, nhanh nhẹn, lắng nghe.

Tại Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5-6 tr+ Phụ cấp + Hoa hồng. Tổng thu nhập 8-13 triệu

Hoa hồng: Hoa hồng theo KPI và thưởng doanh thu của phòng Mar

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... theo chế độ của công ty

Thưởng lễ tết, hiếu hỉ hàng năm

Du lịch cùng công ty

Được đào tạo phát triển bản thân, lộ trình rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH nha khoa thẩm mỹ Việt Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin