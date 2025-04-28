Tuyển Trực page Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu tư xây dựng nhà Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu tư xây dựng nhà Á Châu
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu tư xây dựng nhà Á Châu

Trực page

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu tư xây dựng nhà Á Châu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 24 Nguyễn Cơ Thạch , Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, trao đổi với khách hàng về nhu cầu thiết kế kiến trúc và nội thất.
Đề xuất phương án thiết kế phù hợp với nhu cầu và ngân sách khách hàng.
Phối hợp cùng bộ phận thiết kế triển khai ý tưởng, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
Theo dõi, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện dự án.
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích lĩnh vực kiến trúc, nội thất.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.
Năng động, sáng tạo, có tinh thần học hỏi.
Không có kinh nghiệm được đào tạo bài bản.

Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu tư xây dựng nhà Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7 – 9 triệu + thưởng theo doanh số.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.
Thưởng lễ, tết, xét tăng lương định kỳ.
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu tư xây dựng nhà Á Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu tư xây dựng nhà Á Châu

Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu tư xây dựng nhà Á Châu

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 24 Nguyễn Cơ Thạch , Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

