Tuyển Trực page Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà iNET, số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Được đào tạo, tìm hiểu về sản phẩm và công việc chuyên môn

Trực page, tiếp nhận thông tin từ khách hàng

Trao đổi và tiếp nhận số điện thoại của khách hàng và chuyển qua bộ phận tư vấn chuyên sâu

Báo cáo công việc cho Leader

Thời gian làm việc: Fulltime - làm việc tại văn phòng

Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo và hướng dẫn bài bản

Ưu tiên sinh viên năm 3/ năm 4 hoặc mới tốt nghiệp có mong muốn lên chính thức

Ưu tiên ứng viên mong muốn học hỏi

Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng & phụ cấp: 2.000.000đ - 3.000.000đ/ tháng + hoa hồng 20% (thu nhập cạnh tranh)

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Cơ hội thăng tiến cao

Nếu lên nhân viên chính thức hưởng đầy đủ các quyền lợi bao gồm:

Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm

Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên

Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng

Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế

Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng

Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

Thời gian làm việc: 8h30-17h30, Thứ 2 - Thứ 6 và 2 ngày Thứ 7 đầu tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin