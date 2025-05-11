Tuyển Trực page Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Trực page

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà iNET, số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Được đào tạo, tìm hiểu về sản phẩm và công việc chuyên môn
Trực page, tiếp nhận thông tin từ khách hàng
Trao đổi và tiếp nhận số điện thoại của khách hàng và chuyển qua bộ phận tư vấn chuyên sâu
Báo cáo công việc cho Leader
Thời gian làm việc: Fulltime - làm việc tại văn phòng
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo và hướng dẫn bài bản
Ưu tiên sinh viên năm 3/ năm 4 hoặc mới tốt nghiệp có mong muốn lên chính thức
Ưu tiên ứng viên mong muốn học hỏi
Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng & phụ cấp: 2.000.000đ - 3.000.000đ/ tháng + hoa hồng 20% (thu nhập cạnh tranh)
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Cơ hội thăng tiến cao
Nếu lên nhân viên chính thức hưởng đầy đủ các quyền lợi bao gồm:
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8h30-17h30, Thứ 2 - Thứ 6 và 2 ngày Thứ 7 đầu tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà iNET, số 247 Đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

