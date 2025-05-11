Tuyển Trực page Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà iNET, số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
Được đào tạo, tìm hiểu về sản phẩm và công việc chuyên môn
Trực page, tiếp nhận thông tin từ khách hàng
Trao đổi và tiếp nhận số điện thoại của khách hàng và chuyển qua bộ phận tư vấn chuyên sâu
Báo cáo công việc cho Leader
Thời gian làm việc: Fulltime - làm việc tại văn phòng
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo và hướng dẫn bài bản
Ưu tiên sinh viên năm 3/ năm 4 hoặc mới tốt nghiệp có mong muốn lên chính thức
Ưu tiên ứng viên mong muốn học hỏi
Có laptop cá nhân để làm việc
Ưu tiên sinh viên năm 3/ năm 4 hoặc mới tốt nghiệp có mong muốn lên chính thức
Ưu tiên ứng viên mong muốn học hỏi
Có laptop cá nhân để làm việc
Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng & phụ cấp: 2.000.000đ - 3.000.000đ/ tháng + hoa hồng 20% (thu nhập cạnh tranh)
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Cơ hội thăng tiến cao
Nếu lên nhân viên chính thức hưởng đầy đủ các quyền lợi bao gồm:
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8h30-17h30, Thứ 2 - Thứ 6 và 2 ngày Thứ 7 đầu tháng
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Cơ hội thăng tiến cao
Nếu lên nhân viên chính thức hưởng đầy đủ các quyền lợi bao gồm:
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8h30-17h30, Thứ 2 - Thứ 6 và 2 ngày Thứ 7 đầu tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI