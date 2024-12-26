Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Giới thiệu, tư vấn giải pháp tài chính về BĐS và thuyết phục khách hàng đầu tư dự án của công ty.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Tìm kiếm khách hàng qua các kênh được hướng dẫn và cung cấp data.

Nghiên cứu chiến dịch kinh doanh, xây dựng đội nhóm để có cơ hội thăng tiến các vị trí cao hơn.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dành cho những ai muốn vượt ra khỏi mức lương thấp, sẵn sàng bứt phá để nâng cao thu nhập và mở rộng các mối quan hệ xã hội giá trị.

Phương tiện làm việc: Xe máy, điện thoại, laptop.

Độ tuổi: Từ 19 trở lên, không phân biệt giới tính.

Kinh nghiệm: Không cần! Bạn sẽ được đào tạo bài bản từ đầu, chỉ cần bạn sẵn sàng học hỏi.

Nhanh nhẹn, kiên trì, kỷ luật, biết quan sát, sẵn sàng học hỏi và không ngừng phát triển bản thân

Đề cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.

Các ứng viên có kinh nghiệm BĐS sẽ được phát triển lên vị trí trưởng nhóm, trưởng phòng kinh doanh.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP HẤP DẪN – THU NHẬP KHỦNG, MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP

THU NHẬP HẤP DẪN

Mức lương cứng từ 5.000.000 + Hoa hồng + thưởng nóng từ Chủ đầu tư và thưởng Công ty(Thu nhập upto 100 – 500 triệu/GD)

Thử việc Từ 1-2 tháng, nhận 85% lương

Chính sách hỗ trợ tuyệt vời:

hính sách hỗ trợ tuyệt vời:

Không áp doanh số trong các tháng đầu.

Được đào tạo bài bản: kiến thức dự án, kỹ năng mềm, nghiệp vụ kinh doanh từ các Trưởng phòng/Giám đốc Kinh doanh.

Hỗ trợ Marketing:50% - 100% chi phí.

Cung cấp data khách hàng chất lượng từ Công ty và đội nhóm.

Cơ hội phát triển vượt trội:

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, lên các vị trí lãnh đạo cấp cao.

Được làm việc với những sản phẩm tốt nhất thị trường: pháp lý rõ ràng, uy tín, tiềm năng hấp thụ cao.

Đội nhóm chuyên nghiệp, đoàn kết, hỗ trợ tối đa giúp bạn chốt giao dịch thành công.

. Môi trường làm việc lý tưởng:

Được đào tạo toàn diện về kinh doanh bất động sản, phát triển kỹ năng và tư duy chiến lược.

Công việc ổn định lâu dài, cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững.

Phúc lợi toàn diện: BHXH đầy đủ, tham gia các chương trình gắn kết: teambuilding, sinh nhật, lễ tết,...

Thưởng nóng, thưởng doanh số và các phúc lợi hấp dẫn khác.

Môi trường năng động, thân thiện. Sếp tâm lý, đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm, luôn khuyến khích phát huy tối đa thế mạnh cá nhân.

Đừng bỏ lỡ cơ hội thay đổi sự nghiệp và nâng tầm giá trị bản thân. Hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi ngay hôm nay!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin