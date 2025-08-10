Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 1A Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Thực hiện cuộc gọi đến khách hàng theo danh sách đã được chọn lọc và từ đó triển khai công tác tư vấn, trợ giúp dịch vụ, góp phần gia tăng, mở rộng quyền lợi cho bản thân khách hàng.

Trao đổi thông tin nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về dịch vụ của Ngân hàng Quốc tế.

Tư vấn giá trị sử dụng các loại thẻ tín dụng cũng như các chương trình bổ trợ của Ngân hàng Quốc tế cho khách hàng có điều kiện và nhu cầu sử dụng.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng khá, giao tiếp nhanh nhẹn

Tốt nghiệp THPT trở lên

Cầu thị trong công việc

Chủ động, năng động, sáng tạo trong công việc

Có kỹ năng thuyết phục

Tại Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 5.000.000 VNĐ - 9.000.000 VNĐ ( Lương cứng tăng theo từng level) -> Thu nhập từ 8.000.000 VNĐ đến 25.000.000 VNĐ/tháng bao gồm Lương cứng + Hoa hồng

Được training kỹ năng và nghiệp vụ (hưởng trợ cấp đào tạo)

Hưởng hoa hồng không giới hạn.

Lộ trình thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm/Giám sát/Quản lý.

Được đào tạo leadership cũng như nghiệp vụ chuyên môn tương ứng trong quá trình phát triển đến vị trí mới.

Được cung cấp toàn bộ trang thiết bị làm việc.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thưởng Lễ Tết, hiếu hỷ, sinh nhật, cũng như các hoạt động thưởng nóng, giải thưởng từ đối tác ngân hàng khi đạt thành tích hoặc tiến bộ nổi bật.

Phát triển đa dạng mối quan hệ nghề nghiệp tài chính – ngân hàng (đối tác, khách hàng, đồng nghiệp và quản lý), phục vụ đắc lực cho con đường phát triển trong tương lai.

Hỗ trợ dấu thực tập cho sinh viên (nếu có nhu cầu).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam

