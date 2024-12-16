Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Tp. Nha Trang, Khánh Hòa - Diên Khánh, Khánh Hòa - Khánh sơn, Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Tư vấn các dịch vụ tài chính phù hợp cho nhu cầu khách hàng: thẻ tín dụng & gói vay (tiền mặt, trả góp...) tại các điểm cửa hàng đối tác của Home Credit

Giải đáp các thắc mắc của khách về sản phẩm dịch vụ của công ty

Tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ

Chăm sóc khách hàng cũ dựa trên data của công ty cung cấp

Đi thị trường để hỗ trợ khách hàng hoàn tất hợp đồng (nếu cần)

Báo cáo các trường hợp có dấu hiệu gian lận của khách hàng (nếu có)

Thời gian làm việc: tùy theo khu vực (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)

Được đào tạo nghiệp vụ có tính lương trước khi bắt đầu công việc

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên (12/12)

Giao tiếp tốt, lưu loát

Có thể sử dụng điện thoại thông minh để làm hợp đồng online cho khách

Có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng là lợi thế

Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 10 triệu/ tháng trở lên tùy theo năng lực

Thử việc: 100% lương

Thưởng trợ cấp trách nhiệm cho các nhân viên có thành tích tốt

BHXH, BHTN, BHYT theo quy định

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Minh Aeon (bảo lãnh viện phí khám & chữa bệnh ngoại trú/ nội trú)

Ngày phép: 15 ngày/ năm

Thưởng lễ tết theo quy định công ty

Lương tháng 13

Được đào tạo và cơ hội thăng tiến lên các cấp quản lý

Khám sức khỏe mỗi năm 1 lần

Du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

