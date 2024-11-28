Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI
- Hà Nội: 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn cho học sinh, phụ huynh hiểu rõ mô hình học và lợi ích học sinh nhận được khi tham gia học tập tại Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU)
Hỗ trợ thông tin đến học viên đầy đủ chính xác, tạo cảm giác thỏa mái cho học viên khi đến tìm hiểu NTU
Truyền tải thông điệp Đại học ứng dụng đến cho học sinh, phụ huynh thấy được tầm quan trọng, lợi ích của chương trình học và kết quả sau khi tốt nghiệp
Tạo mối quan hệ tốt với các trường THPT để đến trường dạy hướng nghiệp, thu database, truyền thông hình ảnh môi trường năng động, thân thiện, đại học ứng dụng đến học sinh, giáo viên...
Tham gia triển khai cùng với các Team trong các hoạt động tuyển sinh tại các trường THPT và các sự kiện
Phối hợp, hỗ trợ các nhóm tuyển sinh tham gia công tác tuyển sinh theo yêu cầu của hoạt động thực tiễn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm chuyên viên tư vấn tại các trường Cao đẳng, Đại học, Trung tâm ngoại ngữ, có tư duy về kinh doanh tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, yêu nghề, cầu thị
Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và quốc tế;
Khả năng thăng tiến cao trong công việc;
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ;
Các quyền lợi khác: Du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN...
