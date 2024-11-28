Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn cho học sinh, phụ huynh hiểu rõ mô hình học và lợi ích học sinh nhận được khi tham gia học tập tại Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU)

Hỗ trợ thông tin đến học viên đầy đủ chính xác, tạo cảm giác thỏa mái cho học viên khi đến tìm hiểu NTU

Truyền tải thông điệp Đại học ứng dụng đến cho học sinh, phụ huynh thấy được tầm quan trọng, lợi ích của chương trình học và kết quả sau khi tốt nghiệp

Tạo mối quan hệ tốt với các trường THPT để đến trường dạy hướng nghiệp, thu database, truyền thông hình ảnh môi trường năng động, thân thiện, đại học ứng dụng đến học sinh, giáo viên...

Tham gia triển khai cùng với các Team trong các hoạt động tuyển sinh tại các trường THPT và các sự kiện

Phối hợp, hỗ trợ các nhóm tuyển sinh tham gia công tác tuyển sinh theo yêu cầu của hoạt động thực tiễn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm chuyên viên tư vấn tại các trường Cao đẳng, Đại học, Trung tâm ngoại ngữ, có tư duy về kinh doanh tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, yêu nghề, cầu thị

Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI Thì Được Hưởng Những Gì

Có mức thu nhập cạnh tranh (trả theo năng lực, trao đổi khi phỏng vấn);

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và quốc tế;

Khả năng thăng tiến cao trong công việc;

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ;

Các quyền lợi khác: Du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin