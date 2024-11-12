Tuyển Office Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

Xây dựng và triển khai chiến lược bán hàng

Chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các chiến lược bán hàng nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh của công ty và văn phòng Hà Nội. Đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh thu và thị phần.

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, chương trình đầu tư, định cư

Tư vấn và cung cấp thông tin chi tiết về các chương trình đầu tư, định cư phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của khách hàng. Đảm bảo khách hàng nhận được giải pháp tối ưu và đáng tin cậy.

Lãnh đạo và đào tạo đội ngũ bán hàng

Chịu trách nhiệm quản lý, dẫn dắt đội ngũ bán hàng, bao gồm đào tạo, phát triển kỹ năng và xây dựng một đội ngũ làm việc hiệu quả, nhiệt huyết, có khả năng đạt được mục tiêu công ty.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng VIP

Phát triển và duy trì các mối quan hệ bền chặt với khách hàng VIP thông qua các hoạt động giao tiếp, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, từ các nguồn marketing, đại lý/người giới thiệu, mối quan hệ cá nhân, v.v.

Quản lý hệ thống báo cáo công việc

Quản lý và thực hiện các công việc có hệ thống, cập nhật thông tin khách hàng và tiến độ bán hàng. Chuẩn bị các báo cáo liên quan đến hoạt động bán hàng, khách hàng và hiệu quả công việc.

Phát triển mối quan hệ đối tác với các đối tác

Phát triển và duy trì các mối quan hệ với các đối tác như ngân hàng, tổ chức tài chính, hội doanh nhân,....để tối ưu hóa mạng lưới đối tác và đa dạng nguồn giới thiệu khách hàng, giúp gia tăng cơ hội bán hàng.

Chăm sóc khách hàng và đảm bảo trải nghiệm tốt

Đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ chăm sóc tốt nhất và trải nghiệm tích cực từ khi tiếp cận sản phẩm đến khi hoàn tất giao dịch, đảm bảo phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng của họ.

Hỗ trợ và tổ chức các hội thảo, sự kiện

Tham gia tổ chức và hỗ trợ các sự kiện, hội thảo định kỳ của công ty, góp phần tăng cường nhận diện thương hiệu và kết nối với khách hàng, đối tác.

Chủ động tìm kiếm và chia sẻ thông tin thị trường

Tìm kiếm, nghiên cứu và cập nhật các xu hướng thị trường, thông tin về các chương trình định cư mới, các cơ hội đầu tư. Chủ động chia sẻ những thông tin này đến khách hàng, giúp họ có cái nhìn tổng quan và ra quyết định đầu tư chính xác.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, quản lý đội ngũ hoặc trong các ngành dịch vụ tài chính, bất động sản, tư vấn đầu tư.

Kỹ năng lãnh đạo: Kỹ năng quản lý và đào tạo đội ngũ hiệu quả, khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác.

Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và chăm sóc khách hàng xuất sắc.

Kiến thức ngành: Am hiểu về các chương trình đầu tư và định cư nước ngoài, các quy trình pháp lý liên quan.

Khả năng sử dụng công nghệ: Thành thạo sử dụng các hệ thống và các công cụ hỗ trợ bán hàng, báo cáo.

Có tư duy tốt, định hướng cam kết lâu dài với ngành định cư.

Quyền Lợi

Thu nhập: Lương cứng cạnh tranh ( không phụ thuộc vào doanh số) + KPI + commission hấp dẫn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp cùng đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện.

Cơ hội được du lịch và làm việc với các dự án lớn của các quốc gia như Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu.

Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)

Thưởng tháng lương thứ 13 theo quy định của công ty.

Tham gia các hoạt động, sự kiện team building, dã ngoại, du lịch, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển

