Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60C Trường Sơn, Phường 02, Tân Bình, Quận Tân Bình

1.Về mảng 3D VFX (Hiệu ứng hình ảnh 3D):

Thiết kế và phát triển hiệu ứng: Tạo ra các hiệu ứng 3D đa dạng như khói, lửa, nước, nổ, đổ vỡ, phép thuật, hiệu ứng tự nhiên hoặc các hiệu ứng đặc biệt khác theo yêu cầu dự án.

Mô phỏng (Simulation): Thực hiện mô phỏng vật lý cho các yếu tố như quần áo, tóc, chất lỏng, hạt (particles) để tăng tính chân thực.

Tích hợp và tinh chỉnh: Tích hợp hiệu ứng 3D vào các cảnh quay, đảm bảo sự hòa hợp về ánh sáng, màu sắc và chuyển động với cảnh quay thực tế hoặc môi trường 3D khác.

Render: Thực hiện quá trình render (kết xuất) các hiệu ứng 3D với chất lượng cao.

Nghiên cứu và cập nhật: Liên tục nghiên cứu các công cụ, phần mềm, kỹ thuật và xu hướng mới nhất trong lĩnh vực 3D VFX để nâng cao chất lượng công việc.

2. Về mảng Video Editor (Biên tập Video):

Dựng phim: Biên tập và cắt dựng các cảnh quay (footage) thành sản phẩm video hoàn chỉnh theo kịch bản và yêu cầu của dự án (ví dụ: TVC quảng cáo, phim giới thiệu, video marketing, phim hoạt hình, video sự kiện...).

Chỉnh sửa âm thanh: Cắt, ghép, điều chỉnh âm lượng, thêm hiệu ứng âm thanh và nhạc nền phù hợp với nội dung video.

Chỉnh màu (Color Grading): Thực hiện chỉnh màu, cân bằng ánh sáng và độ tương phản để video có được tông màu và cảm xúc mong muốn.

Thêm đồ họa và text: Tích hợp các yếu tố đồ họa 2D, tiêu đề, phụ đề, Lower Thirds (thông tin dưới màn hình) vào video.

Tối ưu hóa và xuất bản: Xuất video ở các định dạng và độ phân giải khác nhau, phù hợp cho từng nền tảng phát hành (YouTube, Facebook, TikTok, truyền hình...).

Quản lý dữ liệu: Sắp xếp và quản lý thư viện tài nguyên video, âm thanh, đồ họa một cách khoa học.

3. Phối hợp chung:

Làm việc chặt chẽ với đạo diễn, sản xuất, các chuyên viên 3D khác (Modeller, Animator, Lighter) và đội ngũ Marketing để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt được chất lượng cao nhất và đáp ứng mục tiêu dự án. Tham gia đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các dự án.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Đồ họa Đa phương tiện, Hoạt hình, Phim ảnh, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc có kinh nghiệm sâu rộng về cả 3D VFX và Video Editing.

Thành thạo các phần mềm 3D VFX: Ưu tiên ít nhất một trong các phần mềm: Houdini, Maya (với bộ công cụ VFX), Blender (với Simulation tools), Cinema 4D (với bộ công cụ VFX).

Thành thạo các phần mềm dựng phim và hậu kỳ: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects.

Ưu tiên có kiến thức về DaVinci Resolve.

Có kiến thức vững chắc về nguyên lý vật lý, ánh sáng, vật liệu trong môi trường 3D.

Có khả năng tư duy sáng tạo, gu thẩm mỹ tốt và khả năng kể chuyện bằng hình ảnh.

Am hiểu về các định dạng video, codec, quy trình sản xuất và hậu kỳ video.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả, có khả năng quản lý thời gian và hoàn thành công việc đúng deadline.

Tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, tỉ mỉ và khả năng chịu áp lực công việc.

BẮT BUỘC: Có Portfolio bao gồm các sản phẩm 3D VFX và Video Editing đã thực hiện. Đây là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá năng lực của bạn.lượng...).

Mức lương: Thoả thuận

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và thử thách.

Cơ hội tham gia vào các dự án đa dạng và quy mô lớn, phát triển kỹ năng toàn diện.

Chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN...).

Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng, lộ trình thăng tiến.

Được tiếp cận các công nghệ và công cụ mới nhất trong ngành.

