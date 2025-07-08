Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG POLI CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG POLI CONCEPT
- Hồ Chí Minh: 109 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng cho nhà dân dụng, tòa nhà...
Lập bản vẽ thiết kế điện, bao gồm hệ thống chiếu sáng, ổ cắm, cấp nguồn điện.
Tính toán, lựa chọn thiết bị đèn, điện phù hợp với công năng và tiêu chuẩn an toàn.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai và giám sát thi công hệ thống đèn, điện.
Kiểm tra, đánh giá và đề xuất các phương án tối ưu cho thiết kế hệ thống đèn, điện.
Hỗ trợ xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống đèn, điện trong quá trình thi công và vận hành.
Cập nhật xu hướng, công nghệ mới trong thiết kế và thi công điện dân dụng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong thiết kế hệ thống điện dân dụng.
Thành thạo các phần mềm thiết kế điện như AutoCAD, Dialux, Revit MEP,...
Am hiểu về tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật trong thiết kế và thi công hệ thống điện.
Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG POLI CONCEPT Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo dự án và hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Các chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ, thưởng theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG POLI CONCEPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI