Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Ngày đăng tuyển: 08/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 111

- 121, Ngô Gia Tự, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ ứng viên.
• Gọi điện mời phỏng vấn, xác nhận lịch hẹn với ứng viên.
• Hỗ trợ tổ chức các buổi phỏng vấn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và thực hiện quy
trình hướng dẫn nhân viên mới.
• Cập nhật và quản lý dữ liệu ứng viên trên hệ thống.
• Hỗ trợ đăng bài viết truyền thông tuyển dụng, xây dựng nội dung fanpage.
• Tham gia các buổi họp nhóm, đóng góp ý tưởng nâng cao hiệu quả tuyển dụng.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
• Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cầu tiến.
• Chủ động học hỏi, có khả năng làm việc nhóm.
• Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel).
• Thời gian thực tập bắt buộc: Thực tập sinh bắt buộc có mặt tại công ty lúc 8h sáng
(từ thứ 2 đến thứ 6) để điểm danh và đảm bảo thời gian làm việc tối thiểu 2
tiếng/ngày.
• Tham gia đầy đủ 03 ngày đào tạo định hướng trước khi bắt đầu công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo, hướng dẫn thực tế nghiệp vụ tuyển dụng.
• Cơ hội thực hành và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
• Hỗ trợ dấu mộc sau 45 ngày làm việc cho các thực tập sinh có thành tích tốt.
• Lương thực tập thỏa thuận theo định hướng công việc.
• Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

